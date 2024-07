"România are nevoie de un buget confortabil" - spune Mihai Daraban, președinte Camerei de Comerț și Industrie a României.

Conferința UPGRADE ROMANIA: Impactul marilor investiții ale anului 2024 a ridicat probleme stringente pe măsură ce fiecare vorbitor a venit cu temele de discuție pe masă. Unele dintre ele ar fi risipa bugetară și blocajele din aparatul administrativ al statului.

Despre asta a vorbit pe larg președintele CCIR, Mihai Daraban:

"În primul rând, noi avem nevoie de o fiscalitate redusă în România. Avem nevoie de acea atractivitate pentru capitalul străin, pentru investiții străine în România care să producă acele bunuri de larg consum pe care le vedem, de altfel, în cifrele de la import. Am importat anul trecut de 122 de miliarde de euro. Bun. Haideți să vedem ce facem! Că până ne trezim noi ca mediu de business să venim în întâmpinarea consumatorului va trebui să aducem acele investiții în România care să compenseze lipsa acestor produse. Pentru că am avut un deficit de 28,7 miliarde de euro, din care doar 2 miliarde sunt în dreptul industriei alimentare. Restul de deficit vine din alte năzbâtii pe care noi le achiziționăm - vedeți Black Friday.

Avem nevoie de 42 de Consilii Județene?

Ca România să fie atractivă fiscal - și se discută, la ora actuală, de relocări, de sfere de producție din China înapoi în Europa ș.a.m.d. - este nevoie ca țara să aibă un buget confortabil. Părerea noastră este că acest buget confortabil nu poate fi făcut decât printr-o reorganizare administrativă a țării. Nu mai putem sta cu județele din 68, nu văd de ce în loc de 42 de județe n-ar fi 10-15.... mai puține, pentru că eu personal, de exemplu, sau alții ca persoane fizice n-am avut niciodată nevoie de un act administrativ de la vreun Consiliu Județean. Eu am intrat într-un CJ doar ca să beau cafeaua. Sincer!

"Unul plantează palmieri, altu-i scoate..."

Nu văd de ce să existe 42 de Consilii Județene - ca să nu vă spun că nu înțeleg de ce există ele ca și entități când avem și Prefecturi, pe de altă parte, dar asta-i altă discuție. Să nu mai fie comune sub 5.000 de locuitori, orașe sub 10.000 de locuitori și chiar și acest oraș în care ne desfășurăm activitatea (n.r. București)... Ultimul recensământ arată că din 2021 populația Bucureștiului este 1.716.000 de locuitori. Bun, el pare mai sufocat așa pentru că-s foarte mulți limitrofi, plus din provincie, care vin pe timp de zi în București. Deci nu văd de ce să existe 7 Primării în București! Cu 7 Consilii Județene, cu 7 bugete... unul plantează palmieri, altu-i scoate... chiar nu înțeleg de ce atâta risipă bugetară.

Și ca să mă întorc la comunele acelea mici, n-ați făcut niciodată o anchetă jurnalistică să vedeți câte săli de sport care costă 20 de milioane de lei - adică 4 milioane de euro - sunt răspândite pe toată suprafața țării și nu funcționează niciuna sau hai să zic că funcționează 10%, aducțiuni de gaz și canalizare la care nu s-a cuplat nimeni, școli făcute în zone unde nu-s copii ș.a.m.d. Bani, bani, bani... risipiți!

De aceea noi luptăm pentru acel confort bugetar ca să devenim atractivi. Bineînțeles, dacă mă puneți pe mine, aș scădea toate taxele! Pe business. Și pe forța de muncă. Dar, repet, ca să poți avea asta trebuie făcută această tăiere masivă din ceea ce înseamnă aparat administrativ al statului" a explicat liderul CCIR.

Branșările la gaz și canalizare în mediul rural, un război pierdut?

"V-ați lovit de uși închise în demersurile dvs?" - a fost întrebat Mihai Daraban.

"Nu chiar. Inclusiv domnul prim-ministru s-a exprimat în acest sens chiar acum câteva luni. Într-adevăr, la dânșii, miza aceasta electorală câteodată îți mai blochează inițiativele să spun așa, dar până la urmă trebuie să înțeleagă și acei primari care până la urmă vor alege calea pribegiei că nu se mai poate funcționa așa." Că acest buget nu este un sac fără fund, că nu poți să construiești anapoda, că totul se face numai pe baza unui studiu de fezabilitate - dar nu studiu cum fac ei - dom'le, pe strada asta sunt 100 de familii, e clar că toți vor să aibă gaz și canalizare.

Vă spun eu că nu vor. Am prieteni care sunt și constructori și care nu pot amorsa linia de canalizare și pompele și stația de epurare din lipsă de utilizatori. Același lucru e și la gaz. Gândiți-vă ce înseamnă pentru o familie modestă la țară, care are gazul în fața porții, să-l aduci în casă să creezi acel confort! În primul rând trebuie să-i convingi să aducă baia în casă. După ce ai adus baia în casă... centrală cu instalație cu manoperă costă cam 5.000 de euro. Și la final le lași și moștenire un contor care se învârte permanent. Părerea mea e că e un război pierdut aici. Știu că e civilizat, știu că e normal să fie așa dar din păcate nu cred că vor fi mulți doritori.

