Bădulescu, despre Nicușor Dan: Are o atitudine a unui om cu mult tupeu. Nu e un primar îndrăgit

Consilierul general Aurelian Bădulescu a vorbit de problemele pe care Capitala le are din cauza slabei gestionări a primarului Nicușor Dan.

O postare de pe Facebook-ul lui Nicușor Dan a atras atenția internauților. Acesta apare alături de Edmund Niculușcă, președintele ARCEN.

„Împreună cu Edmond Niculușcă, am ieșit după-amiază la plimbare pe Calea Victoriei, de azi zonă pietonală de weekend în București.

Vă puteți plimba și voi pe Calea Victoriei și pe mai multe străzi adiacente din centrul orașului, care sunt deschise circulației pietonilor la fiecare sfârșit de săptămână.

#StrăziDeschise #relaxare“, a scris primarul general pe Facebook.

Aurelian Bădulescu a reacționat față de postarea lui Nicușor Dan

Într-o intervenție telefonică la Antena 3, consilierul general Aurelian Bădulescu a comentat modul în care primarul general încearcă să atragă atenția asupra faptului că este un „primar îndrăgit“:

„Este o atitudine a unui om care nu înțelege că lumea reacționează așa ca urmare a faptului că Bucureștiul arată cum arată. Am putea spunea că are o atitudine a unui om care are foarte mult tupeu. Sunt atâtea probleme, de exemplu în Sectorul 4 de o săptămână nu e apă caldă, e un întreg circ, toată lumea protestează, iar dumnealui nu face decât să sfideze și să arate că este un primar îndrăgit.

Nu este un primar îndrăgit, noi știm cum a făcut acele poze, era în complicitatea unui domn care și el are câteva interese personale, dar totuși e grav ceea ce se întâmplă. Bucureștiul nu știe în ce direcție trebuie să o apuce, credeți-mă că niciodată nu am să înțeleg cum va reuși să țină Capitala pe linia de plutire. Deocamdată, dumnealui se bucură de deciziile și hotărârile pe care le-am luat în mandatul trecut. Nimic din ceea ce se laudă pe acolo, chestiuni pe care, mai devreme sau mai târziu, lumea va începe să le înțeleagă și că tot ce face e o piesă de teatru ieftină“, a concluzionat consilierul general PSD.

Primarul general a fost întrebat când se tunde

Primarul Nicușor Dan a organizat o conferință de presă la Primăria Municipiului București, iar una dintre întrebările primite de la jurnaliști a fost dacă s-a certat cu frizerul. „Vă schimbați coafura? V-ați certat cu frizerul?”, a întrebat un reporter spre amuzamentul politicianului și al celor din sală.

„Să facem un sondaj în rândul bucureștenilor, să vedem dacă trebuie să mă tund”, a răspuns politicianul (citește continuarea AICI).

VEZI ȘI - EXCLUSIV Cuibușor Dan: Concurs pentru cititorii DC NEWS! Alege fotografia care se potrivește cel mai bine!