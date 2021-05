Nicușor Dan, întrebat de jurnaliști dacă se tunde: Facem sondaj

Primarul Nicușor Dan a organizat o conferință de presă la Primăria Municipiului București, iar una dintre întrebările primite de la jurnaliști a fost dacă s-a certat cu frizerul. „Vă schimbați coafura? V-ați certat cu frizerul?”, a întrebat un reporter spre amuzamentul politicianului și al celor din sală.

„Să facem un sondaj în rândul bucureștenilor, să vedem dacă trebuie să mă tund”, a răspuns politicianul, potrivit Mediafax.

„Concurs” DC NEWS în urmă cu câteva zile

După ce mulți l-au alintat „Cuibușor Dan” pentru că și-a lăsat părul creț să crească, DC NEWS l-a pus pe primar în diferite ipostaze. Cu ce cuib de păsări în cap îi stă lui Nicușor Dan mai bine? Să fie pițigoi sau pituluici? INTRĂ AICI SĂ VEZI IMAGINILE AMUZANTE.

Cum a comentat Val Vâlcu schimbarea îngrijorătoare a lui Nicușor Dan

În opinia jurnalistului Val Vâlcu, anul 2021 este unul de mare stres pentru Primarul General al Capitalei. După ce a reușit să câștige un mandat de patru ani la o primărie extrem de greu de gestionat, presiunea se observă atât pe fața sa, cât și în gesturile lui.

Presiunea psihologică îl împinge astfel pe Dan să se întoarcă la o perioadă fără griji, cel mai probabil în zilele când era puștan de liceu, cu o chică pe măsură. Val Vâlcu consideră că nu are scuza frizeriilor închise, așa cum a fost acum un an când românii s-au întrecut în frizuri caraghioase sau lungimea bărbii din cauza pandemiei.

Copilărisme la 51 de ani, spune Vâlcu

„E anormal la 51 de ani ai săi să înceapă să copilărească”, notează Val Vâlcu. „E un om cu funcție înaltă, are atribuții monumentale. Are întâlniri cu oameni de afaceri, are întâlniri cu oameni importanți. Este o infantilizare care, bănuiesc, este un rezultat psihologic al stresului și greutăților”. „Se întoarce în perioada adolescenței când nu avea cine știe ce griji, presiunea momentului este una prea mare”, a mai explicat Val Vâlcu.

Lui Nicușor Dan i s-a luat apărarea din partid, spunându-se că nu aspectul fizic este important, ci modul de gândire. Vâlcu spune că acest lucru ar fi corect în contextul în care Dan se știa toată viața cu părul așa, fiind semnătura sa personală. Totuși, Nicușor Dan a făcut campanie cu părul scurt, iar mulți așa au ajuns să-l cunoască. „Da, contează ce gândești, dar când arăți așa dintotdeauna, nu când te schimbi atât de brusc și radical”, a conchis jurnalistul.