Avocatul Cristi Popescu a dezvăluit momentul în care judecătorii și-au dat seama că sunt păcăliți de DNA în dosarul Stan Mustață

Laura Duță a amintit de secția specială de la DNA în care aproape toți judecătorii și toți procurorii aveau dosare penale ținute la sertar. Totodată, avocatul Cristi Popescu a completat remarca acesteia, discutând despre presiunile de atunci, despre cazul judecătorului Stan Mustață, cât și despre momentul în care judecătorii și-au dat seama că sunt păcăliți de binomul DNA-SRI.

"Lucrurile vor merge destul de anevoios, pentru că așa stă treaba"

"Ei cu acele dosare penale erau șantajați pentru a da soluțiile pe care DNA le dorea la vremea respectivă. Tot sistemul este cel care trebuie să reacționeze și abia după aceea celelalte instituții ale statului, inclusiv presa, inclusiv noi, avocații. Lucrurile vor merge destul de anevoios, pentru că așa stă treaba. Când noi, ca avocați, spuneam în toate acele dosare că interceptările care s-au pus pe masa judecătorului sunt ilegale, erau și judecători corecți care ne spuneau ‘cum dovediți dumneavoastră acest lucru’. Asta până când, chiar și în cazul domnului judecător Mustață, i s-a cerut DNA-ului să spună cine a făcut înregistrările. În plus, noi am constatat niște neconcordanțe între ceea ce se discuta și ceea ce se consemna în procesul verbal de redare. De aici a plecat. DNA-ul, fiindcă era la mare modă pe atunci, nu a avut absolut nicio problemă să spună ‘nu noi am făcut interceptările’. Din acel moment judecătorii și-au dat seama că au fost păcăliți, că nu DNA a făcut interceptările. Bineînțeles, până la urmă s-a aflat că a fost vorba de SRI. A venit și acea decizie a Curții Constituționale care a stabilit problema interceptărilor. În cadrul dosarului domnului judecător Mustață acele interceptări nu au fost eliminate. Au fost păstrate toate, deși toate au fost făcute de SRI. Condamnarea a avut la bază interceptările pe care le-a făcut SRI. Nu au fost făcute de DNA. Deși a existat această dovadă, iar în timpul procesului a venit și decizia Curții Constituționale, Înalta Curte de Casație și Justiție, e adevărat, cu o parte separată care a susținut că interceptările trebuie scoase de la dosar, a spus, prin opinia majoritară, că înregistrările rămân. În baza acelor interceptări făcute ilegal de către SRI s-a făcut condamnarea. Sunt mulțumit că am încercat să-i dovedesc nevinovăția. Trebuie să mai spun un lucru, cred că nu m-ar ierta domnul judecător Mustață. La instanța de fond, doamna avocat Luca Lorette i-a spus 'trebuie să fii conștient că la Curtea de Apel o să fie clar o condamnare. Nu are rost. Ne batem degeaba aici. Salvarea ta e Înalta Curte'. Apoi, domnul judecător Mustață i-a spus 'Bine Lorette, cum spui tu. Însă, eu am o singură doleanță. Pe mine la Înalta Curte să mă judece orice judecător care e acum la Secția Penală, mai puțin doi oameni, vorbesc de Vasile Francesca și Iulian Dragomir'. La cine a ajuns dosarul? La un complet din care cei doi judecători au făcut parte" a explicat avocatul Cristi Popescu.

