În a doua zi de Crăciun, am primit un avertisment de la un artist a cărui muzică îmi place să o ascult, un artist pe care mulți îl știu drept „un nihilist care a ajuns la Dumnezeu”.

Mi-a scris că l-am făcut să râdă cu articolul „Cine este Dr. Laura Ghibu, medicul care, după ce s-a duelat cu Dana Budeanu, a avut parte de un tsunami online”, mai ales cu fraza „Laura Ghibu a ajutat milioane de oameni din întreaga lume să înţeleagă rolul vaccinurilor”. Apoi mi-a scris că dacă tot l-am făcut să râdă, îmi dă o bere, iar de restul pentru mine, de „restul necesar unei petreceri adevărate” se ocupă protestatarul Dide. I-am spus că îi mulțumesc pentru critici, că nu fumez marijuana, că-i apreciez muzica și că-i urez Crăciun fericit.

„Tu stii ce anume te bucura la muzica mea. Pentru mine e o fractura de logica aici. Ma bucur ca nu fumezi, nu mai promova mizeria, atunci. Craciun Fericit si tie! (desi ceva imi spune ca nu esti crestina)”, mi-a scris artistul.

I-am zis pe la ce biserică mă mai poate găsi uneori și mi-a spus că se miră că merg pe acolo. Mi-a scris că și asta este o fractură de logică, dar că se bucură pentru mine.

„A doua fractura. Dar asta, in schimb, ma bucura. Vezi ca sunt stiri adevarate azi, urgente si de maxima importanta: efectele adverse ale vaccinului, cenzura media, intimidarea ziaristilor adevarati. Astea merita atentie, nu un dr stomatolog care ne vrea pe toti inapoi in comunism. Nu mai promova vaccinul, mai ales ca vine la pachet cu comunismul. Iti va parea rau in viitor”, mi-a scris în încheiere.

Îmi pare rău că există oameni care au ajuns să-i vadă pe cei care promovează vaccinarea drept lipsiți de Dumnezeu, iubitori de comunism, promotori ai mizeriei și eventual al drogurilor. M-aș bucura dacă sunt anti-vacciniști care, după ce au mai citit DC News, inclusiv articole de-ale mele, și-au dat seama cât de importantă este vaccinarea și au mers să se vaccineze. Dar sunt fericită că măcar oamenii pe care îi iubesc cei mai mult - bunicii mei - s-au vaccinat cu trei doze. N-aș fi vrut ca de Crăciunul ăsta în loc să stăm la masă împreună, să fiu pe la pomana lor din cauza vreunui infectat care le-a suflat în gură. Pentru mine Dumnezeu, știința și medicina nu se exclud. Oamenii care au credință adevărată sunt inteligenți și știu că noul coronavirus nu se ține departe cu tătăneasă și cu semnul crucii. Dumnezeu e doctor de suflete, nu te vindecă de Covid-19.

În altă ordine de idei, dacă scriu despre nedreptățile la care a fost supus protestatarul Dide pentru că a trimis canabis la DIICOT nu înseamnă că sunt drogată (cum de altfel, nici Dide nu este drogat, de fapt, nu fumează niciun fel de țigări). Înseamnă că susțin dreptatea și vreau aflarea adevărului. La fel cum nici dacă scriu despre Daria Jane, fost Darius, nu înseamnă nimic altceva decât că susțin respectarea drepturilor omului. Și scriu la fel de bine de preotul Vasile Ioana, cum scriu de Dide, Daria Jane sau vaccin. Preoți, canabis, LGBTQIA+, vaccin, ce pardox, nu?!

Și am povestit ce mi-a scris artistul pentru că susțin libertatea de exprimare și este important să vedem ce crede fiecare, iar lumea să tragă propriile concluzii.

Și, la fel de important este ca atunci când ne doare ceva, să mergem la medic, ca atunci când vrem o rochie, să mergem la Dana Budeanu, iar când vrem muzică bună, să ascultăm Cedry2k. Nu pare prea fezabil ca atunci când ne doare ceva să mergem la croitorași, nu? Și nici la doctor atunci când vrem o cârpă s-o punem pe noi.

În altă ordine de idei, puteți asculta următoarea melodie:

Și închei cu bancul meu preferat despre Dumnezeu:

Biblia, credința în Dumnezeu și sfârșitul lumii, așa cum e el văzut, din perspectivă religioasă, reprezintă unul dintre argumentele împotriva vaccinării. Însă, cu toții știm că Dumnezeu lucrează prin oameni. Prin urmare, iată bancul momentului pentru cei care refuză vaccinarea și orice restricție pentru a se proteja de virusul SARS-CoV-2, din motive religioase:

Vin şuvoaiele peste sat. Ion se urcă pe acoperişul casei şi aşteaptă. Nişte oameni trec pe lângă casa lui într-o barcă de salvare:

- Ioane, sari în barcă, că ai să te îneci!

- Nu, rămân aici! Dumnezeu e mare şi puternic şi mă va salva!

Mai stă ce mai stă şi mai trece o barcă pe lângă el:

- Hai, Ioane, sari în barcă şi salvează-te!

- Nu, nu! Dumnezeu e mare şi mă va salva!

Pleacă şi a doua barcă. La cea de-a treia barcă, povestea se repetă. Apoi, Ion moare înecat. Ajuns la porţile Raiului, bate cu putere şi cere să fie lăsat să vorbească cu Dumnezeu:

- Păi bine, Doamne! Eu mă rog atâta la tine... îţi dau toată încrederea mea şi tu mă laşi să mor?

- Cum te cheamă? întreabă Dumnezeu.

- Ion.

Caută Dumnezeu în registru:

- Măi, Ioane, dar la mine aici figurează că ţi-am trimis trei bărci de salvare...

Acest articol reprezintă o opinie.

