Avem din ce în ce mai mulți IT-iști și mai puțini agricultori

În perioada 2021-2022, clasamentul sectoarelor de activitate arăta că numărul de IT-iști crește de la an la an, la fel și în domenii precum HoReCa sau învățământ. La coada clasamentului se află industria metalurgică și fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice, arată Ziarul Financiar. Astfel, numărul IT-iștilor a crescut cu 16.200 de noi angajați iar cel din restaurante și hoteluri cu 11.500. Potrivit INS, pe locul 3 se află sectorul de activități profesionale, științe și tehnice, cu o creștere de doar 7.900 de noi angajați. „Industria IT a fost în creştere şi în 2022. Nouă ni s-au dublat cererile de recrutare în acest sector pentru poziţii diverse. Chiar dacă anumite companii au făcut şi restructurări, domeniul IT rămâne însă fruntaş în cererea de specialişti. În HoReCa numărul a crescut pentru că a trecut pandemia, HoReCa fiind şi printre industriile cu cele mai multe concedieri atunci. După ridicarea restricţiilor, s-au reluat activităţile, au apărut business-uri noi.”, a spus Sorina Faier, executive manager al Elite Searchers, companie de recrutare, potrivit sursei citate.

La mijlocul clasamentului se găsesc sectoare precum agricultură, administrație publică și apărare. În 2021 s-au angajat doar 2.000 de oameni în primul sector și 2.800 în cel de-al doilea. În industria metalurgică s-au angajat doar 600 de oameni, la fel și în sectorul tăbăcire și finisare de piei. În fabricarea calculatoarelor s-au angajat cu 100 de oameni mai puțini, adică un număr de doar 500.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News