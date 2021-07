Atleții care au renunțat la rețelele de socializare pentru a câștiga podiumul

După retragerea lui Simone Biles din competițiile olimpice la care se calificase, pentru a se concentra asupra sănătății mentale, alți sportivi au declarat că au renunțat la rețelele sociale pentru a putea să se concentreze asupra disciplinei la care participă. Biles, una dintre cele mai performante gimnaste din lume, a renunțat la concursul pe echipe marți, 27 iulie, după ce a acuzat probleme privind sănătatea mentală.

În acest context creat de retragerea gimnastei americane, alți atleți câștigători de medalii de aur la Tokyo au spus că au renunțat la rețelele de socializare pentru a-și proteja sănătatea și integritatea mentală.

Și-a rugat prietena să posteze

Înotătoarea australiană Ariarne Titmus, care a cucerit 2 medalii de aur la Tokyo la probele de 400 de metri liber și 200 de metri liber și-a șters toate rețelele de socializare de pe telefon, pentru a scăpa de presiunea externă.

„Consider că a primi mesaje de la toată lumea este frumos și e bine să te uiți puțin, dar câteodată poate fi copleșitor. Deci vorbesc doar cu familia mea puțin, dar nu prea mult. Am încercat să nu citesc nimic, pentru că nu am vrut să am parte de presiune externă. Aseară am rugat-o pe prietena mea cea mai bună să se logheze în contul meu de Instagram și să posteze pentru mine. Nici nu se conectase bine că mi-a zis că notificările mele au luat-o razna. Deci când mă voi întoarce o să fie puțin aiurea, dar e bine să fii prezent când ești la competiții”, a spus înotătoarea după cursa în care a învins-o pe americana Katie Ledecky la proba de 200 de metri liber.

Argintul care i-a frânt inima

Pentru ciclista olandeză Annemiek van Vleuten, renunțarea la rețelele sociale a fost o decizie înțeleaptă, după ce a câștigat medalia de argint în urma unei curse de 147 de kilometri. Aceasta a celebrat la linia de final țipând cu mâinile în aer, crezând că a luat aurul. Momentul a fost imortalizat și ridiculizat pe alocuri. Pentru a putea gestiona urmările, ciclista a renunțat la rețelele de socializare. După ce a câștigat aurul la competiția individuală miercuri, van Vleuten a rămas în continuare în afara rețelelor sociale, pentru a se pregăti pentru alte provocări.

„Am renunțat la rețelele sociale și mesajul pe care îl transmit acasă este că mă află în cea mai bună formă a mea”, a mai spus van Vleuten.