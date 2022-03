Atenție la fake news-ul cu pungile pline cu benzină din portbagaj. Originea imaginii care i-a păcălit pe români / FOTO în articol

Seara trecută s-au format cozi interminabile la majoritatea benzinăriilor din țară, după ce o companie a mărit prețul la combustibil, la unele stații, până la 11 lei pe litru. Imaginea respectivă a stârnit panică printre români, iar aceștia au luat cu asalt benzinăriile pentru a face plinul la autoturisme. Deși au existat cazuri de români care au mers cu bidoane, canistre ori alte recipiente de mare capacitate pentru a le umple cu combustibil, în mediul online a început să circule și o imagine cu pungi pline cu combustibil în portbagajul unei mașini.

Totuși, imaginea respectivă este un fake news și acest lucru este demonstrat de un articol publicat de NBC-2 anul trecut.

