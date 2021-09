ATENȚIE dacă ai primit acest mesaj. O nouă escrocherie cu 'Loteria mondială COVID'

„COVID-19:YOUR MOBILE NUMBER WON €780,000 IN THE WORLD LOTTO GLOBAL PANDEMIC DRAW. For Claim, Email (Name, Phone, Country) To: info@lottonationallottery.net” - este mesajul primit pe telefon de unul dintre redactorii DC Medical.

În traducere asta înseamnă: „COVID-19: NUMĂRUL DUMNEAVOASTRĂ MOBIL A CÂȘTIGAT 780.000 EURO ÎN EXTRAGEREA DE LA LOTERIA MONDIALĂ PANDEMICĂ GLOBALĂ. Pentru revendicare, trimiteți un e-mail (nume, telefon, țară) către: info@lottonationallottery.net”.

Primul gând când ești anunțat că ai câștigat o asemenea sumă e de bucurie, dar dacă ai o idee despre escrocheriile clasice de tipul „accidentul” sau mai noua variantă adaptată la COVID, în care erai anunțat că ți s-a îmbolnăvit o rudă și trebuie să dai bani ca ea să fie tratată, imediat apar îndoieli.

O simplă căutare pe Internet îți arată că ai toate motivele să te îndoiești: ESTE O ESCROCHERIE, și încă una internațională, astfel de mesaje primind mii de persoane, din țări precum România, SUA, Canada, Italia, Slovenia, Germania, etc. În unele cazuri, aceste mesaje conțin și numele Organizației Mondiale a Sănătății (WHO), ca să pară cât mai legitime.

„Aceste tipuri de mesaje înșelătoare vă solicită să faceți click pe link sau să le trimiteți mesaje la adresa de e-mail furnizată cu datele dvs. personale”, atrag atenția experții de la de-reviews.com.

„Aceste mesaje de fraudă nu provin de la companii autentice, ci provin de la escroci care vor să obțină informațiile dvs. personale, astfel încât să vă poată înșela. Este posibil să vă ceară să faceți click pe un link și să trimiteți detaliile personale de pe site-ul web fals care le prezintă pe cele reale sau să vă ceară să îi sunați sau să le trimiteți un mesaj / răspuns, unde vă vor păcăli să trimiteți datele dvs. personale. Deci, nu trebuie să urmați instrucțiunile furnizate în aceste mesaje sau să faceți click pe orice link sau să descărcați ceva (dacă există) sau să urmați orice instrucțiuni”, arată sursa citată.

Link-urile sau fișierele furnizate pe aceste mesaje pot conține de asemenea, niște viruși sau programe malware sau spyware care vă pot afecta dispozitivul, fie el telefon, tabletă sau laptop, și vă pot fura informațiile personale precum datele bancare, parole și username-uri pe care le folosiți atunci când vă logați pe conturile personale de email sau social media.

