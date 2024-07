Atac în plină zi asupra Ucrainei, cel puțin 20 de persoane au murit. Încă un spital de copii din Kiev, distrus de ruși

Președintele Volodimir Zelenski a declarat că forțele rusești au tras peste 40 de rachete vizând diferite orașe și avariind infrastructura, clădiri comerciale și rezidențiale în mai multe locuri din Ucraina.

Autoritățile din Kiev au declarat că șapte persoane au fost ucise și cel puțin 25 au fost rănite în atacul asupra capitalei. În Kryviy Rih, orașul natal al lui Zelenski, 10 persoane au fost ucise și 31 au fost rănite, a spus primarul Oleksandr Vilkul. Alte trei persoane au murit în Pokrovsk, în estul Ucrainei, când rachetele au lovit o unitate industrială, a spus guvernatorul regional al Donetsk.

"Toate serviciile sunt implicate pentru a salva cât mai multe persoane posibil,” a declarat Zelenski pe aplicația de mesagerie Telegram. "Și întreaga lume ar trebui să folosească toată determinarea pentru a pune capăt atacurilor rusești.”, a mai adăugat el.

Rusia a negat în repetate rânduri că ar ținti civili. Atacul major asupra Ucrainei a avut loc în timp ce premierul ungar Viktor Orban s-a întâlnit cu președintele chinez Xi Jinping pentru a discuta despre un potențial acord de pace pentru Ucraina, efectuând o vizită neașteptată la Beijing.

Primarul Kievului, Vitali Klitschko, a spus că atacul asupra capitalei a fost unul dintre cele mai grele de la începutul invaziei Rusiei în februarie 2022. El a spus că principalul spital de copii al orașului a fost avariat în atac. Ferestrele au fost sparte și panourile au fost smulse. Părinții care țineau în brațe bebelușii au ieșit pe stradă, uimiți și plângând.

"Am auzit o explozie, apoi am fost acoperiți cu resturi,” a declarat Svitlana Kravcenko, de 33 de ani, pentru Reuters după ce ea și soțul ei Viktor au ieșit din adăpost. Bebelușul lor de două luni a scăpat nevătămat, dar Svitlana a suferit tăieturi, iar mașina lor a fost complet îngropată sub dărâmăturile clădirii distruse din fața curții principale. "A fost înfricoșător. Nu puteam să respir, încercam să-l acopăr pe bebeluș. Încercam să-l acopăr cu o pânză pentru a putea respira,” a mai spus ea.

Autoritățile locale și regionale au spus că facilități industriale, infrastructura și clădiri rezidențiale și comerciale au fost avariate în Kiev, Kryviy Rih, Dnipro, Pokrovsk, Kramatorsk și alte localități.

