Armenia - România 3-2. Cicâldău: Nu mă pot bucura, am marcat de două ori, dar echipa a pierdut

Jucătorul echipei naţionale de fotbal a României, Alexandru Cicâldău, a afirmat, miercuri, la finalul partidei pierdute în deplasare cu Armenia, scor 2-3, din preliminariile CM 2022, că nu se poate bucura pentru cele două goluri marcate.

'Ne-am retras la 2-1 şi am încercat să ne apărăm rezultatul, însă, din păcate, am primit două goluri. Normal că nu mă pot bucura, am dat două goluri, dar echipa a pierdut, sunt trist. Ştiam că ne va aştepta o echipă agresivă, care practică un joc simplu, cu mingi directe şi acesta este stilul lor', a declarat Cicâldău la ProX.

Cicâldău crede că naționala lui Rădoi își va receni la următorul meci

El este încrezător că naţionala pregătită de Mirel Rădoi îşi va reveni începând cu meciul următor din preliminariile Cupei Mondiale: 'Cred că trebuie să uităm acest meci, trebuie să analizăm greşelile pe care le-am făcut, dar sunt încrezător că începând cu meciul viitor vom câştiga cele trei puncte şi vom merge întotdeauna la victorie'.

Naţionala de fotbal a României a fost învinsă neaşteptat de reprezentativa Armeniei, cu scorul de 3-2 (0-0), miercuri seara, la Erevan, în Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022. Armenia a obţinut prima sa victorie în faţa României, după un joc modest făcut de tricolori, în care au abundat greşelile.

Armenia, cinci victorii consecutive în meciurile oficiale

Armenia a ajuns la cinci victorii consecutive în meciurile oficiale, o premieră în istorie acestei echipe. Armenia are maximum de puncte din primele sale trei meciuri în grupa preliminară pentru CM 2022, în timp ce România rămâne cu cele trei puncte obţinute în faţa Macedoniei de Nord (3-2).

România, care are programate două meciuri amicale în această vară, cu Georgia şi Anglia, va disputa următoarele partide oficiale în septembrie, cu Islanda în deplasare (2 septembrie), acasă cu Liechtenstein (5 septembrie) şi în deplasare cu Macedonia de Nord (8 septembrie).

La CM 2022 se califică direct primul loc din grupă, locurile secunde urmând să dispute baraje. Ultima Cupă Mondială la care a participat România a fost cea din 1998, din Franţa, transmite Agerpres.