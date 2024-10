Arabia Saudită nu intră în Consiliul pentru Drepturile Omului al ONU

Arabia Saudită a eşuat la votul tuturor statelor membre la Adunarea Generală a ONU de la New York.

Arabia Saudită a eşuat miercuri să intre în Consiliul ONU pentru Drepturile Omului, o respingere de către Adunarea Generală a Naţiunilor Unite salutată de apărătorii drepturilor omului care au mai avut în colimator ţări africane alese în cele din urmă, notează Agerpres. Acest organism al ONU care ar trebui să apere drepturile omului şi libertăţile publice în lume este adesea locul de controverse şi tensiuni între regimuri democratice şi autoritare care stau unul lângă altul.



Sunt 47 de locuri în Consiliul pentru Drepturile Omului, cu sediul la Geneva. Pentru exerciţiul 2025-2027 au fost puse la bătaie 18 locuri, repartizate pe regiuni: pentru "Asia-Pacific", cele cinci locuri au fost câştigate de Cipru, Insulele Marshall, Qatar, Coreea de Sud şi Thailanda.

Arabia Saudită nu a primit suficiente voturi

Arabia Saudită a fost al şaselea candidat şi a eşuat la votul tuturor statelor membre la Adunarea Generală a ONU de la New York.



"Acest vot contează. De prea mult timp, regimul (prinţului moştenitor) Mohammed bin Salman acţionează în deplină impunitate pentru a comite abuzuri grave ale drepturilor omului, ştiind bine că partenerii săi internaţionali se uită în altă parte", au subliniat într-un comunicat ONG-urile Reprieve şi European Saudi Organisation for Human Rights ( ESOHR).



ONG-urile au numărat 214 execuţii capitale în 2024.



În Elveţia, grupul International Service for Human Rights (ISHR) a salutat faptul că "atunci când li se oferă cu adevărat o alegere, statele votează împotriva candidatului cel mai puţin merituos, refuzând să dea putere unor actori puternici care încalcă drepturile fundamentale ale omului".



În grupul "Africa", au fost cinci candidaţi pentru cinci locuri, prin urmare toţi fiind aleşi, în ciuda protestelor de câteva săptămâni ale unor organizaţii locale şi internaţionale pentru drepturile omului, cum ar fi influentul Human Rights Watch din SUA: Benin, Republica Democratică Congo, Etiopia, Gambia şi Kenya.



Pentru "America Latină şi Caraibe", au fost alese Bolivia, Columbia şi Mexic, iar pentru "Europei de Vest,de Est şi alte state", au fost alese Cehia, Macedonia de Nord, Islanda, Spania şi Elveţia.

