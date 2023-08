Apel umanitar. Băiatul de 11 ani al preotului Ioan Șolea din Buzău a fost diagnosticat cu leucemie și are nevoie de sprijinul nostru pentru a se vindeca - Conturi

Părintele Ioan Șolea a transmis noutăți cu privire la starea de sănătate a fiului său.

'Dragii nostri prieteni, vă scriem acest mesaj, ca să vă spunem despre evoluţia stării de sănătate a lui Alex, din ultimele zile. Datorită rugăciunilor voastre şi a minunatei echipe de profesionişti de la Spitalul Fundeni, din București, analizele au început să se amelioreze, ceea ce ne dă o speranţă destul de mare, că va putea fi transportat cu avionul, la Roma. Sperăm ca acest lucru să se întâmple marţi, cel târziu.

O singură analiză mai trebuie îmbunătăţită pentru a putea zbura: numărul de trombocite. Pentru acest lucru, are nevoie de donare urgentă de sânge, în oricare dintre centrele de recoltare din ţară, mâine dimineată, luni, între orele 8 şi 11. Dacă printre dvs sunt doritori să doneze, vă rugăm să ne trimiteţi un scurt mesaj, iar mâine, la donare, vă rugăm să specificaţi că este pentru Şolea Alexandru, internat la spitalul Fundeni.

După ce donaţi, vă rugăm sa trimiteţi pe whatsapp (0766878218-Ioan Şolea) sau pe messenger facebook, poză cu bileţelul pe care îl primiţi din partea centrului de recoltare, pentru a putea face dovada donaţiilor. Suntem copleşiţi de dragostea voastră.

Simțim cum rugăciunile voastre au făcut posibilă ameliorarea analizelor lui Alexandru. Pentru a ne pregăti de plecare nu doar din punct de vedere medical, ci şi duhovnicesc, pe cei care sunteţi din Buzău şi puteţi veni, vă invit astăzi, la ora 17, la Biserca Sf. Mare Mucenic Gheorghe, din Buzău, Strada Patriei. Vom savârşi slujba Paraclisului Preacuratei Născătoare de Dumnezeu, nu doar pentru Alexandru, ci şi pentru toţi bolnavii de boli cronice.

Vă îndemnăm să veniţi cât mai mulţi dintre cei bolnavi, ca să ne rugăm cu toţii pentru însănătoşirea tuturor. Cei care nu sunteţi din Buzău şi doriţi, vă îndemn să faceţi Paraclisul Maicii Domnului în seara aceasta, pentru Alexandru, pentru bolnavii de boli cronice şi pentru toţi cei bolnavi. Dumnezeu să va răsplătească eforturile!', a scris părintele Ioan Șolea, pe pagina sa de Facebook.

Detalii Conturi

'Binecuvantarea Domnului peste voi toti, cu al Sau har si cu a Sa iubire de oameni!Sunt parintele Ioan ȘOLEA si slujesc la parohia Sfantul Mare Mucenic Gheorghe din Buzau. Împreuna cu preoteasa Anda Beatrice, avem doi copii, Alexandru si Sofia.In activitatea duhovniceasca de pana acum, am participat la suferinta multor oameni, care aveau nevoie de ajutor, in boli si in necazuri.

Eu, in schimb, nu aveam experienta suferintei in mod nemijlocit. Acum insa, Domnul m-a cercetat cu o incercare, prin fiul nostru, Alexandru, care a fost diagnosticat acum cateva zile, cu leucemie acuta limfoblastica, tip T.Starea lui este din ce in ce mai grava.

Chiar si asa, avem mare nadejde in Acoperamantul Preacuratei Nascatoare de Dumnezeu. Vestea am primit-o in ajunul Praznicului Adormirii ei, ceea ce ne-a facut sa nădăjduim ca este si va fi cu noi in purtarea acestor suferinte.Întrucât starea lui Alexandru este destul de gravă, copilul trebuie transferat la spitalul pediatric „Bambino Gesù” din Italia, Roma, care a acceptat sa-l primeasca, oferindu-i mai multe şanse de supravieţuire.

Acum este lupta lui Alexandru, pe de o parte, ca sa obtina analize suficient de de bune, pentru a fi deplasabil. Pe de alta parte, avand in vedere starea lui foarte, grava, cheltuielile pe care le presupune acest demers indelungat, vor fi foarte mari, asa ca facem apel la sprijinul dumneavostră, prin donatii, după putere, in unul dintre aceste conturi:

TITULAR: tatal copilului: SOLEA IONUT ADELIN

RON RO31BTRLRONCRT0123020901

EURO RO78BTRLEURCRT0123020901

USD RO82BTRLUSDCRT0123020901

GBP RO36BTRLGBPCRT0123020901

Revolut 0040766878218 sau @ionutanx7v

Pay pall cu nume Solea Ionut Adelin sau [email protected]

Rugam pe Dumnezeu sa va inmulteasca darul si sa va fereasca de asemenea incercari!'

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News