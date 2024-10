Apărarea ucraineană, cu un pas înainte: Cum a încercat Rusia să își camufleze dronele pentru a trece neobservate /VIDEO

Această tactică vine în contextul în care Ucraina a dezvoltat o expertiză remarcabilă în interceptarea și eliminarea dronelor rusești, atât din aer, cât și de la sol.

Imagini recent publicate arată o dronă rusească doborâtă în aer de un interceptor ucrainean, scene surprinse de o altă dronă ucraineană care monitoriza operațiunea. Comentariul care însoțește imaginea descrie această situație ca fiind „o imagine foarte rară a ceea ce se întâmplă atunci când dronele interceptoare ucrainene doboară dronele de recunoaștere rusești”.

Very rare glimpse of what happens when Ukrainian interceptor drones take down Russian reconnaissance drones. pic.twitter.com/D2zNDtQ8ML