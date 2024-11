Apar 140 de fabrici de reciclare în România. Neculaescu (AFM): Finanțăm și producția / video

Laurențiu Neculaescu, președintele Administrației Fondului pentru Mediu, a anunțat că de anul viitor se va începe realizarea a 140 de fabrici de reciclare pe teritoriul României, cu bani din Planul Național de Redresare și Reziliență.

„S-a închis axa de finanțare pentru un program dedicat fabricilor de reciclare. El are ca sursă de finanțare PNRR-ul, de unde ave peste 1 miliard de lei alocați. Până pe 22 noiembrie, când s-a închis acest program, au fost depuse 140 de proiecte. Mă bucură enorm faptul că prin acest program reușim să finanțăm 140 de fabrici în România.

Am făcut un ghid de finanțare extrem de permisiv și nu am impus categoriile de deșeuri care vor fi reciclate. Nu am impus o anumită categorie. Cine vine și demonstrează că are o instalație de reciclat este eligibil la finanțare. Probabil că în 2-3 săptămâni o să avem acces la platforma informatică și vom vedea cam ce categorii de materiale reciclate sunt în aceste 140 de proiecte“, a explicat președintele AFM.

Fonduri pentru producție din reciclare, în România

Administrația Fondului pentru Mediu oferă, totodată, finanțare și pentru realizarea de produse finite în urma reciclării, astfel că în România se poate face producție din reciclare.

„Noi am spus că dacă cineva dorește să obțină și produs finit din cel puțin 50% din materia secundară rezultată în urma reciclării, atunci poate să vină la finanțare și cu instalație de obținere de produs finit. Așa putem produce produsul finit pe teritoriul României, rezultat din deșeurile adunate pe teritoriul României.

Pe lângă acest proiect de fabrici de reciclare, finanțat prin PNRR, mai avem un program de apă și canalizare, denumit Programul Prima Conectare, unde am finanțat familiile defavorizate cu branșamente gratuite la apă și canalizare“, a mai zis Laurențiu Neculaescu, președintele Administrației Fondului pentru Mediu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News