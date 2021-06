Apa cu lămâie, efectul advers la care nu te-ai fi gândit. Avertisment ferm: Se poate agrava

"Bea un pahar de apă cu lămâie în fiecare dimineață!", spun influencerii din social media, antrenorii de fitness și pasionații de nutriție. Deși există beneficii ale acestui ritual de dimineață, unele persoane ar putea resimți o serie de efecte adverse.

"În timp ce rețelele de socializare susțin că băutul apei cu lămâie stimulează metabolismul, descompune grăsimile și detoxifică organismul, literatura medicală nu arată la fel de mult entuziasm în jurul acestor beneficii", spune dr. Lauren Manaker, MS, RDN, de la Nutrition Now Counseling și membră a grupului Eat This, Not That! Medical Expert Board, potrivit Spectacola.ro

Riscuri pentru sănătate

Potrivit experților, există câteva riscuri pentru sănătate ale acestui ritual. Unul dintre efectele secundare majore ale consumului de apă cu lămâie ar putea fi arsurile la stomac și refluxul acid.

"Pentru unele persoane, în special pentru cele cu reflux acid, consumul de apă cu lămâie poate agrava simptomele refluxului. Mâncatul sau băutul de alimente acide, fie că este vorba de apă cu lămâie, roșii sau felii de grapefruit, poate declanșa simptome de reflux, care pot fi destul de inconfortabile pentru unii", spune Manaker.

Când apare refluxul acid

Refluxul acid apare atunci când acidul din stomac urcă în esofag, provocând inflamații și iritații. Aproximativ 20% din populație suferă de reflux gastroesofagian, cunoscut și sub numele de GERD, potrivit experților de la Johns Hopkins.

pH-ul - un indicator care măsoară nivelul de aciditate - al sucului de lămâie este între 2 și 3, ceea ce înseamnă că este acid; alimentele acide sunt mai susceptibile de a exacerba simptomele GERD, în timp ce alimentele alcaline (cu pH ridicat), alimentele bogate în fibre și alimentele bogate în apă pot calma simptomele.

Vestea bună în condumul apei cu lămâie

Vestea bună este că apa cu lămâie nu trebuie neapărat să vă afecteze în acest fel.

"Dacă nu simțiți acel efect de arsură, obiceiul de a bea apă cu lămâie v-ar putea ajuta să vă mențineți hidratat, mai ales dacă vă place mai mult acel gust de citrice decât să beți apă simplă", spune Manaker.

"În cele din urmă, menținerea unei hidratări adecvate ajută la susținerea sănătății generale, iar dacă vă place gustul apei cu lămâie și asta vă face să beți mai mult, este un lucru bun", adaugă ea.

Concluzia? Dacă organismul tău nu experimentează o reacție negativă prin consumul de apă cu lămâie, atunci poți bea un pahar atunci când te trezești! Stabilirea unui astfel de ritual sănătos vă poate pregăti ziua pentru succes.