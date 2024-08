Anna Luca Hamori, următoarea adversară a lui Imane Khelif, spune că nu se teme, în ciuda controverselor legate de gen în boxul olimpic

Anna Luca Hamori, prima pugilistă olimpică din Ungaria, o va înfrunta pe Imane Khelif în sferturile de finală, sâmbătă, și a declarat că nu are nicio teamă.

Participarea lui Khelif la Jocurile Olimpice a devenit un subiect fierbinte după ce a fost descalificată la campionatele mondiale din 2023 „după ce nivelurile sale ridicate de testosteron nu au îndeplinit criteriile de eligibilitate,” conform bazei de date a Comitetului Internațional Olimpic (CIO).

„Nu mi-e frică”, le-a spus Hamori reporterilor. „Nu mă interesează ce scrie presa și ce se spune pe rețelele sociale. Dacă ea sau el este bărbat, va fi o victorie și mai mare pentru mine dacă voi câștiga.”

„Toate participantele din categoria feminină respectă regulile de eligibilitate pentru competiție,” a declarat purtătorul de cuvânt al CIO, Mark Adams, marți. „În pașapoartele lor este menționat că sunt femei și aceasta este situația, că sunt de sex feminin.”

Există standarde diferite la Jocurile Olimpice și la Campionatele Mondiale, deoarece CIO a avut un conflict cu IBA, controlată de Rusia, care sancționează Campionatele Mondiale.

Anna Luca Hamori a învins-o cu ușurință pe Marissa Williamson Pohlman din Australia în ultima sa luptă. Ea a declarat că a evitat să afle prea multe despre controversă, deoarece ar fi o distragere de la obiectivul ei: medalia de aur.

„Încerc să nu folosesc telefonul înainte de luptă,” a spus Hamori. „Nu vreau să mă intereseze comentariile, povestea sau știrile. Vreau doar să rămân concentrată pe mine însămi. Am făcut asta înainte de ultimele mele două lupte, așadar cred că acesta este secretul, și vom vedea.”

Adversara sa, Imane Khelif, intră în luptă după o victorie categorică

Angela Carini a spus că loviturile lui Khelif au fost cele mai dure cu care s-a confruntat vreodată.

„Sunt obișnuită să sufăr”, a spus Angela Carini, luptându-se cu lacrimile după ce s-a retras din luptă. „Niciodată nu am primit o lovitură așa, este imposibil să continui. Nu sunt în măsură să spun că este ilegal.”

„Am intrat în ring ca să lupt. Dar nu am mai simțit că pot continua după primul minut. Am început să simt o durere puternică în nas. Nu am renunțat, dar o lovitură a durut prea mult și atunci am spus destul. Plec cu capul sus.”

Anna Luca Hamori a găsit greu de înțeles decizia Angelei Carini de a abandona.

„A fost alegerea ei”, a spus Hamori. „Nu înțeleg, pentru că am crezut că toți boxerii gândesc la fel ca mine, să nu renunțe niciodată. Dar a fost alegerea ei. Nu știm care a fost motivul. Este viața ei, dar știu că eu vreau să fac asta în propria mea viață.”, potrivit nypost.com.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Demontarea unui fake-news: Pugilista Imane Khelif nu este transgender. Nu există nicio concurentă transgender la Jocurile Olimpice https://www.dcnews.ro/demontarea-unui-fake-news-pugilista-imane-khelif-nu-este-transgender-nu-exista-nicio-concurenta-transgender-la-jocurile-olimpice_967507.html

VEZI ȘI: Angela Carini, bătută de Imane Khelif. Fratele lui Mihai Bendeac intervine: Acceptarea și incluziunea nu înseamnă remodelarea factorilor biologici în probele sportive https://www.dcnews.ro/angela-carini-batuta-de-un-transgender-fratele-lui-mihai-bendeac-intervine-acceptarea-si-incluziunea-nu-inseamna-remodelarea-factorilor-biologici-in-probele-sportive_967506.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News