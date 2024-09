Anglia: una din șase specii de animale, pe cale de dispariție. Despre dreptul la un mediu sănătos

Un nou studiu relevă că mai mult de un sfert din cartierele din Anglia prezintă niveluri de poluare extrem de dăunătoare pentru fauna sălbatică. Potrivit organizației Friends of the Earth, în 9.062 de localități, poluarea depășește limitele considerate sigure pentru natură.

Organizația ecologistă a identificat 27,5% dintre aceste zone drept "puncte fierbinți de poluare a naturii", unde poluarea aerului, a apei, zgomotul și poluarea luminoasă depășesc nivelurile acceptabile pentru sănătatea ecosistemelor.

Dintre toate circumscripțiile parlamentare din Anglia, Chelsea și Fulham au fost identificate ca având cea mai mare concentrație de zone afectate de poluare. Acestea sunt urmate de Salford, Worsley și Eccles, Vauxhall și Camberwell, precum și Battersea, arată The Guardian.

Studiul arată că 9.062 din cele 32.844 de cartiere din Anglia, fiecare cu o populație de aproximativ 1.500 de persoane, sunt considerate puncte fierbinți de poluare.

Una din șase specii din Anglia — amenințată cu dispariția

Una dintre cele mai îngrijorătoare concluzii ale cercetării este că una din șase specii din Anglia este amenințată cu dispariția. Anglia este una dintre țările cele mai afectate de pierderea biodiversității la nivel global.

Speciile de faună sălbatică se luptă să supraviețuiască în condiții de poluare chimică, utilizare excesivă a pesticidelor, deversări de ape uzate, poluare a aerului și poluare luminoasă.

După Brexit, Marea Britanie a interzis mai puține substanțe chimice toxice decât Uniunea Europeană și permite utilizarea unui număr mai mare de pesticide periculoase. În plus, reglementările privind poluarea apei sunt în curs de relaxare, mai arată sursa citată.

Poluarea cu deșeuri și nitrați deversați în râuri duce la creșterea excesivă a algelor și a plantelor, lucru ce sufocă speciile acvatice. În același timp, pesticide și alte substanțe chimice care se infiltrează în râuri afectează grav peștii și nevertebratele.

Dreptul la un mediu sănătos ar trebui să fie consacrat legislativ

Friends of the Earth solicită guvernului britanic să ia măsuri urgente și să consacre dreptul la un mediu sănătos printr-o lege. Această lege ar oferi comunităților posibilitatea de a trage la răspundere autoritățile și instituțiile publice în scopul reducerii poluării.

Sienna Somers, activistă pentru protecția naturii la Friends of the Earth, a declarat, pentru The Guardian, că: "Guvernele anterioare au eșuat în a proteja mediul nostru de poluare și în a asigura beneficiile pentru sănătate și bunăstare oferite de o natură prosperă. De aceea, am realizat o clasificare a punctelor fierbinți de poluare pe circumscripții, astfel încât cetățenii și parlamentarii să poată vedea cum poluarea afectează zona lor și să acționeze".

Sienna Somers a adăugat că "poluatorii trebuie să fie trași la răspundere pentru daunele pe care le cauzează și ar trebui să fie obligați să curețe urmele. Legi mai stricte ar oferi putere comunităților să își apere drepturile în instanță, creând un mediu mai curat și mai sănătos pentru natură și oameni deopotrivă".

