Andrei Suhovetski, general rus, ucis de forțele ucrainene. Factor ”demotivator major” pentru ruși

O personalitate militară rusă de top a fost ucisă în războiul din Ucraina, potrivit unor instituții de știri locale, care citează o postare de pe rețelele de socializare, scrie Newsweek. Posturile de știri ucrainene au raportat că Andrei Suhovetski, comandantul adjunct al Armatei 41 Combinate din Districtul Militar Central, a fost ucis miercuri.

Presa au citat o postare pe VKontakte care anunță moartea generalului, scrisă de Serghei Chipilev, deputat al grupului de veterani ruși, Combat Brotherhood.

„Cu mare tristețe am aflat de vestea tragică a morții prietenului nostru, generalul-maior Andrei Aleksandrovici Suhovetski, pe teritoriul Ucrainei în timpul unei operațiuni speciale”, scrie postarea sa, fără a preciza circumstanțele.

Christo Grozev, directorul executiv al site-ului Bellingcat, a postat pe Twitter vestea morții, adăugând că, dacă va fi confirmată, aceasta ar fi un „demotivator major” pentru forțele ruse.

! Ukrainian armed forces announced that they have killed maj. gen. Andrey Sukhovetskiy, a Spetsnaz commander and deputy chief of the 41 Army in Novosibirsk. This appears confirmed by a spokesperson of the Russian Paratroopers Union. If confirmed, major demotivator for RU.