ANCOM: De la 1 iulie, se reduc tarifele pentru terminarea apelurilor fixe şi mobile

Aceasta masura se aplica conform prevederilor Regulamentului Delegat (UE) 2021/654 al Comisiei Europene, ce stabileste tarifele maxime de terminare care vor putea fi aplicate de operatori. Regulamentul Comisiei Europene este obligatoriu si se aplica direct, fara a necesita transpunere in legislatia nationala. Tariful de terminare a apelurilor mobile este cu aproape 8% mai mic fata de cel practicat pana acum si va fi perceput de catre toti operatorii de telefonie mobila desemnati cu putere semnificativa pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile in propriile retele publice de telefonie, potrivit Mediafax.

Regulamentul Comisiei Europene stabileste si tarifele pentru urmatorii ani, ce se vor aplica si in Romania astfel: 0,55 eurocenti/minut in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2022; 0,4 eurocenti/minut in perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2023; 0,2 eurocenti/minut de la 1 ianuarie 2024. Tariful de terminare a apelurilor fixe este cu aproximativ 20% mai mic fata de cel practicat pana acum.

Regulamentul Comisiei Europene prevede o noua scadere a tarifului maxim pentru terminarea apelurilor fixe de la 1 ianuarie 2022, cand va ajunge la 0,07 eurocenti/minut.

Tariful de terminare reprezinta pretul platit de un furnizor de servicii de telefonie altui operator in reteaua caruia este terminat apelul efectuat de proprii utilizatori. Acest pret se regaseste in tariful perceput utilizatorului final care initiaza apelul.

Apple va vinde iPhone-uri mari și mai ieftine din 2022

Apple plănuiește să vândă un iPhone mare cu un preț mic în 2022. Conform The Verge, prestigiosul analist Ming-Chi Kuo spune că Apple va comercializa un iPhone cu ecran de 6,7 inch pentru mai puțin de 900 de dolari în 2022. Dacă informațiile sunt adevărate, clienții companiei vor putea să cumpere un „iPhone 14” mai mare și mai ieftin decât varianta actuală de iPhone cu ecran atât de mare, 12 Pro Max, care costă 1.099 de dolari.

Kuo prezice că telefoanele de bază ale Apple din 2022 vor avea ecrane cu dimensiuni de 6,1 și 6,7 inch (la fel cât au în prezent iPhone 12 Pro și 12 Pro Max, n.r.). Absent va fi totuși un model mai mic iPhone, mai exact varianta Mini, cu un ecran de 5,4 inch. Analiștii sunt de părere că acest tip de iPhone nu s-a vândut prea bine la nivel mondial, astfel că va dispărea de anul viitor.