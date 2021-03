Anca Țurcașiu, dezvăluire după divorț. Cine este bărbatul care i-a fost alături: E important să știi că e tot timpul acolo

Vestea divorțului dintre Anca Țurcașiu și Cristian Georgescu după o căsnicie de 22 de ani a luat prin surprindere pe toată lumea.

Actrița a făcut dezvăluiri emoționante după pasul important pe care l-a făcut odată cu separarea și a vorbit despre persoana care i-a fost alături la greu.

"Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l-am ales să-mi fie sprijin! Suflet pereche! În brațele căruia am crezut că voi îmbătrâni! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții!", așa și-a început Anca Țurcașiu anunțul divorțului, pe Facebook.

Bărbatul care i-a fost alături după divorțul de Cristian Georgescu

"Cred că Dumnezeu, cred că credința, iubirea, iubirea oamenilor, a familiei, a copilului meu. Radu e cel mai important om de pe pământ pentru mine, el e cel pentru care respir și pentru care sunt aici. E foarte important să ai pe cineva, să știi că e tot timpul acolo. E greu să găsești o persoană, două sau trei pe care să te bazezi așa necondiționat", a spus Anca Țurcașiu la Antena Stars.

