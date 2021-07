Anamaria Prodan s-a mutat din România. Decizie în scandalul cu Reghe: Să se ducă pe pustii! Stau relaxată, în lux

Anamaria Prodan, reacție în lacrimi despre amanta lui Reghecampf: Este incapabil! Mă rog să-și revină, nu vreau să divorțez

Anamaria Prodan Reghecampf a decis să se mute din România. Rămâne de văzut dacă hotărârea de a sta la Dubai este luată doar pentru o perioadă sau definitiv. Aceasta a ales să plece, alături de copii la casa pe care o are în Dubai, din cauza furtunii mediatice iscate de posibilul divorț de Laurențiu Reghecampf și după ce s-a spus că acesta ar avea o altă relație.

Impresara dispune de un apartament aflat într-un complex imobiliar de lux din Dubai, Downtown Residence, situat vizavi de celebrul Burj Khalifa.

Potrivit unor surse digisport.ro, Anamaria nu mai poate suporta situația în care s-a ajuns.

"Mizeria asta nu mai poate să continue. Reghecampf să-și asume viața aleasă, pentru că eu și copiii mei vrem să mergem mai departe la fel de demni cum am fost pâna acum", le-ar fi spus Anamaria Prodan unor prieteni.

"Stau relaxată în lux"

"Da, vă pup, sunt acasă în Dubai. Chiar îmi doresc să stau puțin în liniște. Am muncit prea mult în viața mea ca să las pe cineva să-mi murdărească numele familiei și al copiilor. Am închis nebunia asta. Stau relaxată, în lux cum am trăit mereu, fie că vă place sau nu!

Am ce nu poate avea decât puțină lume pe pământ, datorită faptului că sunt serioasă și că nu am avut vacanțe sau bărbați 'cu bani'! Nu vreau să mai aud de nimic. Să facă și să zică lumea orice. Eu vreau să aud doar motorul mașinii mele Lamborghini și râsul și buna dispoziție a copiilor mei. În rest, să se ducă pe pustii.

Vreau doar să trăim, eu și copiii mei, departe de aceste mizerii, departe de golănia lui Gigi Becali, departe de cei care nu au făcut decât să distrugă o muncă de o viață. Să-i fie rușine pentru mizeria pe care a făcut-o față de Reghe.

I-a stricat reputația, meseria și demnitatea. Pentru mine este un zero barat, care niciodată nu va avea parte de respectul pe care familia mea îl are", a declarat Anamaria Prodan, pentru sursa citată.

De ce a decis să plece în Dubai

"Vreau să trăiesc în liniște și să mă bucur de ce am realizat în viața mea. Sunt în apartamentul meu, nu am cerut și nu cer nimic nimănui. Am o viață pe care nimeni nu prea și-o imaginează.

Credeți că am timp să verific nume de... nici nu știu cum să le numesc, că-s niște nefericite. Mă întrebați dacă am vorbit cu ele? Eu vorbesc cu amante? Caciuc și Raiciu și am uitat cele două nume noi vehiculate sunt ce pentru familia mea? Nimic! Păi, numele lor figurează în fiecare scandal din familiile puternice", a mai spus.

"Dacă cineva vrea sa părăsească lumea noastră mirifică, e liber să o facă!"

"Nu vreau ca oamenii care mi-au admirat familia, viața, copiii, conduita, să creadă că toată dragostea noastră și fericirea și familia au fost niște minciuni și niște filme regizate. Cine ne cunoaște poate să explice că nu prea există pe pământ ceea ce are familia mea! Dragoste fără margini, respect! Am fost un exemplu din toate punctele de vedere pentru foarte multă lume și așa o sa rămânem.

Dacă cineva vrea sa părăsească lumea noastră mirifică, e liber să o facă! Noi avem datoria față de noi, față de copii, față de prieteni și de cunoscuti și mai ales față de nepoți, căci asta așteptăm acum, să trăim decent și să fim aceeași familie de vis exact așa cum am fost și până acum!", a încheiat Anamaria Prodan.