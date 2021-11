Anamaria Prodan, patron de club în Italia: "Da, mi-ar plăcea!". Înţepături pentru Reghecampf

Întrebată cum ar evalua experienţa de la Hermanstadt, clubul din România la care a investit, dar şi dacă ar cumpăra un club de fotbal din Italia, Anamaria Prodan a dat un răspuns clar.

"A fost o experienţă uimitoare (n.r. la Hermanstadt). Am menţinut clubul în prima ligă, toţi jucătorii ştiau că vin într-o familie şi de aia a şi funcţionat. Telefonul meu e deschis mereu pentru toţi jucătorii, la orice oră. Am cedat şefia clubului când am văzut că lucrurile nu merg aşa cum trebuie în termen de management. Îmi place să lucrez extrem de serios. S-a şi văzut, de altfel, după ce am cedat clubul au şi retrogradat.

E dificil să investesc azi în Italia în fotbal, trebuie să fiu lângă copiii mei, pe care tatăl lor i-a abandonat. Ar fi periculos să îi las singuri. Azi, fostul meu soţ aşteaptă alt copil, iar asta nu e bine pentru copiii mei. Dar când voi rezolva aceste probleme, da, mi-ar plăcea să cumpăr un club din Italia pentru că fotbalul italian este extraordinar. Familia mea a fost mereu pe prima pagină a ziarelor, cel puţin până când fostul meu soţ ne-a denigrat. Dar eu şi copiii mei, da, am vrea să cumpărăm o echipă din Italia. Cred că Palermo sau Catania ar fi. La Catania am lucrat mult cu preşedintele Lo Monaco când l-au transferat pe Nicolae Dică", a declarat Anamaria Prodan, conform Tuttomercato.

Înţepături pentru Reghecampf: "Nimeni nu îl ştia până nu am intrat eu în peisaj"

"E dificil de gestionat această situaţie. Mulţi oameni din fotbal mă sună. Am muncit mult ca să îl fac cunoscut pe fostul meu soţ. Nimeni nu ştia de el până nu am intrat eu în peisaj. Acum m-a înşelat cu o femeie de 28 de ani care îmi cunoaşte şi copiii... Nu mi-aş fi dorit să se afle aceste lucruri.

Bărbaţii, uneori, când ajung la un anumit nivel, nu ştiu cum să fie alături de familie. Mereu cred că au mai multe de făcut. De fapt, trebuie să ducă o viaţă normală, cu sacrificii şi muncă şi să menţină familia unită", a mai punctat ea.

