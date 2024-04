Analiză: Trump este singura speranță a lui Putin acum

Știrile din săptămâna trecută au fost fără îndoială întâmpinate cu ușurare în Kiev și cu tristețe în Kremlin.

Congresul SUA a rupt în cele din urmă impasul de șase luni și a aprobat un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina (și pentru Israel și Taiwan). Și progresul a venit la doar câteva zile după ce liderii UE s-au angajat și ei să ofere și mai mult sprijin, în plus față de marile pachete de ajutor pe care le-au aprobat recent, se arată în analiza făcută de Project Syndicate.

Cum va arăta acest sprijin este încă în curs de determinare, dar Germania deja a promis încă un sistem de apărare antirachetă Patriot - una dintre tehnologiile cheie care au împiedicat Rusia să obțină un avantaj decisiv - și a presat alte state membre UE să ajute la consolidarea apărării aeriene a Ucrainei.

Sprijinul este foarte necesar. Ucraina a suferit câteva luni dificile. După ce ofensiva militară așteptată cu nerăbdare a anului trecut a produs aproape deloc rezultate, eșecul Americii de a se pune de acord asupra unui alt pachet de ajutor a lovit puternic moralul. Muniția ucraineană a scăzut pe măsură ce Kremlinul a intensificat atacurile sale cu rachete împotriva infrastructurii industriale și energetice a țării.

Pe măsură ce situația devenea din ce în ce mai sumbră pentru Ucraina, Kremlinul putea pretinde o victorie de propagandă. Deși mulți ruși doresc să încheie războiul, președintele Vladimir Putin putea să îi asigure că voința Occidentului începea să se fisureze.

Nu numai că fabricile de muniție ale Rusiei funcționau la capacitate maximă, dar și Donald Trump are șanse mari să câștige alegerile prezidențiale din SUA și să se întoarcă la Casa Albă începând cu anul viitor. O victorie rusă, într-un fel, părea la îndemână.

Totodată, nu poate fi uitat faptul că Putin a fost nevoit să își reducă substanțial obiectivele de când a lansat războiul său de agresiune în februarie 2022. El a sugerat inițial că guvernul președintelui ucrainean Volodymyr Zelenski ar fi înlăturat în câteva zile, iar întregul teritoriu cunoscut sub numele de Ucraina ar fi fost restituit în sânul rusesc. Armatele Rusiei ar fi trebuit să intre în Kiev, unde ar fi fost întâmpinate ca eliberatori.

A fost o greșeală strategică fără prea multe precedente istorice. Ofensiva rusă s-a oprit curând, iar forțele rusești au trebuit să se retragă din zone cheie, cum ar fi cele din jurul Kievului. În lunile următoare, au fost și alungate din Herson și regiunea Harkov.

Determinarea neclintită a Ucrainei nu a fost singurul lucru pe care Kremlinul l-a subestimat. Se pare că nu a prevăzut nici că o largă coaliție de țări occidentale va răspunde cu un sprijin financiar și militar cuprinzător. Până în 2023, forțele rusești s-au așezat într-o poziție defensivă, și existau tot mai multe așteptări că ucrainenii - echipați cu echipamente occidentale - îi vor respinge pe invadatori.

Când aceasta nu s-a întâmplat, conflictul a devenit un război de uzură. Pe măsură ce hotărârea Occidentului părea să slăbească, Putin devenea mai încrezător, concluzionând că timpul îi este de partea lui. În timp ce cu siguranță și-a pregătit noi operațiuni ofensive, este posibil ca acesta să se fi bazat mai mult pe Trump să vină în ajutor decât pe propriile sale forțe.

Dar acum calculele s-au schimbat încă o dată.

Sfidând izolaționiștii trumpiști și adepții lui Putin chiar de pe propriul lor teren, republicani din Congres, alături de democrați, au aprobat sprijinul pe care ucrainenii îl așteptau cu disperare.

Deși va dura ceva timp până când noile livrări de muniție și echipamente vor ajunge pe liniile frontului - unde forțele rusești au făcut avansuri incrementale, dar minore - efectul politic și psihologic imediat este semnificativ. Șansele Ucrainei de a rezista și de a supraviețui oricărei noi ofensive rusești în acest an au crescut dramatic.

În mod brusc, nu mai este atât de clar că Putin are timpul de partea sa. Dacă acest război a predat ceva umanității până acum, este că apărarea este mai ușoară decât atacul. Pe termen mediu și lung, producția de proiectile de artilerie din Europa și Statele Unite probabil că va rivaliza, dacă nu va depăși, cea a Rusiei, care a trebuit să se bazeze pe muniție din Coreea de Nord. În plus, dezvoltarea continuă a tehnologiilor de lovitură la distanță lungă ale Ucrainei va începe să producă rezultate semnificative; și mobilizarea recentă a personalului Ucrainei va fi reînnoit unele dintre forțele sale de luptă de pe front și rezervele. Pe scurt, speranța lui Putin de a avansa către victorie în acest an va evapora. Efortul său de război își va relua traiectoria descendentă.

Dar o speranță va rămâne. Kremlinul va aștepta cu disperare salvatorul său de la Mar-a-Lago - pe care un republican l-a numit, se pare, "Iisus Portocaliu". Dacă revenirea lui Trump în Biroul Oval ar pune cu adevărat capăt chinului pe care Putin l-a creat pentru el însuși, este o altă poveste. Pentru moment, Rusia se îndreaptă din nou către eșec în Ucraina.

