ANAF te vrea la închisoare. Prof. Coșea: „Nu mă miră. Am primit o astfel de scrisoare, trebuia să plătesc 24 de lei”. Ce a urmat

Citește și: ANAF te bagă la închisoare între 1 și 6 ani! E de noaptea minții și nu e banc

Proiectul de ordin al ANAF, de schimbare a unei titulaturi din scrisorile pe care le trimite contribuabililor, din ”Invitație” în ”Somație”, dar mai ales faptul că dacă românii care nu se conformează acesteia din urmă riscă o pedeapsă de până la 6 ani, pare să fie o glumă proastă.

În acest sens, am discutat cu prof. Mircea Coșea, analist economic, care nu s-a arătat mirat de apariția unui astfel de proiect, dar speră totuși ca acesta să fie unul ”scăpat” din greșeală în spațiul public.

”Nu mă miră că a apărut așa ceva, pentru că în ultima perioadă avem ocazia să vedem o nesiguranță și o lipsă de rigurozitate în tot ceea ce înseamnă documente și instituții guvernamentale, încât nu mă miră să fie o greșeală.

Ar putea să fie o greșeală, iar dacă nu este, lucrurile sunt foarte grave. Nu poți să chemi pe cineva la ANAF sub pericolul unei pedepse atât de grave, când la ANAF prezentarea este o aventură. (...) Am primit o astfel de scrisoare, trebuia să plătesc 24 de lei, nu se știe de unde și cum, ceva din 2018. Credeți-mă că am pierdut mai bine de o zi pentru a afla unde mă pot adresa să vorbesc cu cineva.

Nu mă miră să fie o încurcătură care ține de lipsa de respect față de cetățean, pentru că ANAF-ul este o instituție publică, ce trebuie să aibă respect față de cei care sunt obiectul activității lor, contribuabilii”, ne-a declarat prof. Mircea Coșea, analist economic.

Coșea: Cetățeanul rămâne cel care ține întreaga economie în spate

Mai mult decât atât, profesorul Coșea a ținut să sublinieze că nu l-ar mira ca în perioada următoare să mai apară și alte astfel de ”enormități” și asta ”pentru că însăși din declarațiile pe care le fac oamenii politici apar niște contradicții de logică și de pregătire care te miră. (...) Asistăm la declarații care nu au niciun fel de bază, care arată nu numai neseriozitate, dar și lipsă de respect față de cetățean.

Cetățeanul rămâne cel care ține întreaga economie în spate, cu impozite, cu taxe, fie că este mic întreprinzător, fie că este funcționar sau profesor. Ține economia în spate, el este cel care muncește și dă bugetului atât cât i se cere.

Respectul față de el, printr-o comunicare corectă, printr-o comunicare cinstită, ar trebui să fie la ordinea zile. Atitudinea celor de la ANAF arată lipsa de respect față de cetățean, pe care îl consideră ca fiind, conform acelei butade celebre cu măgarul, că poate să înainteze numai dacă îi pui morcovul în față și biciul în spate.

Lucrul acesta nu pot să îl accept și trebuie să vă spun că orice explicație pe care ANAF-ul o dă, până la urmă se întoarce tot împotriva lor, pentru că nu au mijloacele necesare pentru a intra în parteneriat cu cetățeanul. Nu poate ANAF-ul, în numele statului român să ceară o disciplină și o rigurozitate în plata datoriilor către stat, atât timp cât statul nu este în măsură să explice ce face cu acești bani.

Ce se întâmplă cu ceea ce plătim ca impozite și taxe, atât timp cât nimic nu se mișcă în economie, atât timp cât guvernanții se laudă că avem cea mai mare producție de gaz din Europa, dar avem cel mai mare preț din Europa, atât timp cât se laudă că avem producție agricolă, dar importăm carne congelată din Chile.

Toate lucrurile acestea arată că este o proastă guvernare, o proastă folosire a banilor publici, și atunci, dacă vrei să lucrezi cu cei care plătesc impozite și taxe sub formă de parteneriat, așa cum se întâmplă într-o lume civilizată, nu să îl sperii și să îl hăituiești, atunci trebuie să îi explici despre ce este vorba și, mai ales, unde se duc banii lui”, a declarat prof. Coșea, în exclusivitate, pentru DC News.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) propune, printr-un proiect de Ordin, un nou model al formularelor şi documentelor utilizate în activitatea de control a Direcţiei generale antifraudă fiscală.

Românii care ignoră invitațiile Direcției Antifraudă Fiscală riscă închisoarea de la 1 la 6 ani, potrivit unui proiect de ordin al ANAF.

„Din practica controalelor a rezultat că, în nenumărate situații, contribuabilul nu dă curs solicităriiinspectorilor antifraudă de a prezenta documente în vederea efectuării/continuării verificărilor, solicitare formulată prin intermediul formularului ”Invitație”, cu consecința elaborării de acte de sesizare a organelor de urmărire penală în temeiul art. 4 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 241/2005)”, se arată în referatul de aprobare al proiectului de ordin emis de ANAF.

Refuzul nejustificat aș unei persoane de a prezenta organelor competente documentele legale și bunurile din patrimoniu, în scopul împiedicării verificărilor financiare, fiscale sau vamale, în termen de cel mult 15 zile de la somație constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoarea de la 1 an la 6 ani. Detalii, aici: https://www.dcnews.ro/anaf-te-baga-la-inchisoare-intre-1-si-6-ani-e-de-noaptea-mintii-si-nu-e-banc_976526.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News