Ambasadorul George Maior, întrebat despre candidații la prezidențiale 2024: Trei dintre aceștia au calitățile necesare / video

Întrebat ce părere are despre candidații la președinție, George Maior a subliniat că îl interesează un președinte capabil să aibă credibilitate internațională, iar dintre candidații enumerați, cel puțin trei sunt acceptați de comunitatea internațională.

„Cum vedeți România de astăzi? Cum vedeți candidații la președinție? Eu vi-i pun pe masă pe cei care credem noi că ar putea să fie. Unii s-au anunțat, alții, în opinia noastră, se vor anunța: Marcel Ciolacu, Nicolae Ciucă, Mircea Geoană, George Simion, Elena Lasconi, Diana Șoșoacă, Cozmin Gușă.”, a spus Bogdan Chirieac.

„Pe unii îi cunosc, pe alții nu. Din această umilă calitate de diplomat, pe mine mă interesează, în interesul național, un președinte capabil să aibă credibilitatea de a discuta cu America, cu Uniunea Europeană, de a fi respectat și sunt în înșiruirea dumneavoastră vreo trei.”, a spus ambasadorul George Maior.

„Cel puțin trei dintre dânșii, Ciolacu, Ciucă, Mircea Geoană - că așa i-am numit, nu neapărat în această ordine - sunt acceptați de comunitatea internațională, și de Washington, și de Bruxelles. Adică comunitatea internațională care ne interesează pe noi. Nu cred că sunt acceptați la Moscova, Beijing sau Phenian, dar ce ne interesează pe noi, sunt persoane cu care se poate dialoga.”, a spus Bogdan Chirieac la DC News.

Ciolacu: Aprobăm un set de măsuri pentru desfăşurarea în bune condiţii a alegerilor prezidenţiale şi parlamentare

Guvernul va aproba joi un set de măsuri pentru desfăşurarea "în bune condiţii" a alegerilor prezidenţiale şi locale, a anunţat prim-ministrul Marcel Ciolacu, care a precizat că acestea vizează evitarea situaţiilor "inadmisibile" înregistrate la scrutinul din iunie, generate mai ales de unii primari de sector din Bucureşti.



El a subliniat şi buna colaborare cu ONG-urile pe această temă.

"Aprobăm tot azi şi un set de măsuri pentru organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a alegerilor prezidenţiale din 24 noiembrie şi 8 decembrie şi a celor parlamentare de pe 1 decembrie. Am preluat idei foarte bune din partea unor ONG-uri importante, precum Expert Forum sau Funky Citizens, cărora le mulţumesc pentru dialogul onest şi eficient. Nu vrem să mai permitem acele situaţii inadmisibile cum au fost la alegerile din iunie, generate mai ales de unii primari din Capitală. I-au lăsat pe preşedinţii de secţii zile în şir în faţa Birourilor electorale de circumscripţie pentru a finaliza predarea voturilor. În aceste noi decizii, ne asigurăm, de fapt, că aşa ceva n-o să se mai întâmple", a declarat Ciolacu, la începutul şedinţei de Guvern, potrivit Agerpres.

Premierul Marcel Ciolacu a fost întrebat, miercuri seară, la România TV, când îşi va anunţa candidatura la funcţia de preşedinte al României.



"În acest moment, noi am avut un Consiliu Politic Naţional şi am stabilit un calendar, deoarece mandatul meu şi al colegilor mei din conducerea lui expiră pe data de 22 august, s-au împlinit cei 4 ani, şi este normal, pe 24 august vom avea congres. Vă spun cu certitudine, voi candida la funcţia de preşedinte al Partidului Social Democrat. În acest moment avem o comisie care face calendarul de depuneri pentru funcţia de preşedinte al partidului, cum se face lista de moţiune, întreaga echipă, care este calendarul pentru cei care doresc să participe la competiţia internă pentru funcţia de preşedinte al României, de această dată, nu al PSD-ului. Este corect faţă de colegii mei care doresc să candideze, acest calendar. Vom vedea până pe 24 august, întâi alegem şeful partidului şi pe urmă se alege candidatul pentru funcţia de preşedinte. Dacă voi decide să candidez şi dacă voi primi votul colegilor mei, prietenilor mei şi camarazilor mei, atunci eu o să-mi asum şi acest lucru ", a declarat Ciolacu.



Întrebat dacă, în atare condiţii privind organizarea congresului, şi având în vedere că, de-a lungul timpului, candidatul PSD la prezidenţiale a fost şeful partidului şi dacă el va fi prima excepţie, acesta a spus: "Este posibil orice. Nu, nu am o reţinere. Să ştiţi, nu sunt un om încrâncenat".



"Da, eu am pornit de la tineret. Acum s-a mai întâmplat un fenomen, fiind toate alegerile în acelaşi an, congresul a căzut cumva între cele două alegeri, între alegerile europarlamentare şi locale şi alegerile generale şi cele pentru funcţia de preşedinte al României. E normal, acum eu îmi doresc să aduc şi oameni noi în conducerea partidului, care au fost confirmaţi de votul românilor la fostele alegeri, oameni tineri, vă dau un exemplu, domnul Şoldan de la Suceava, domnul Simonis, de la Timiş. E domnul Hopincă, de la Sectorul 2. Pe de altă parte, profesionalizarea unui partid trebuie să fie făcută mereu şi ciclic. Voi deschide şi pentru oameni noi, care au confirmat în viaţa lor zi cu zi anumite lucruri, voi deschide partidul pentru aceşti oameni la acest congres. Îmi doresc, cu această candidatură pentru funcţia de preşedinte al partidului, să deschid iarăşi larg uşile şi pentru alţi oameni, care, repet, au confirmat, socio-profesional, fiecare, oameni care au pus o amprentă în dezvoltarea acestei ţări", a declarat Ciolacu.



Despre o eventuală reîntoarcere în PSD a lui Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO aflat la final de mandat, şi o candidatură a acestuia la prezidenţiale din partea social-democraţilor, acesta a spus: "Nu şi-a exprimat dorinţa. Ştiţi că primul lucru, trebuie să-ţi exprimi, să doreşti. Domnul Geoană a fost preşedintele partidului".



În acelaşi context, Ciolacu nu a exclus să aibă o discuţie cu Geoană pe tema candidaturii la prezidenţiale, întrebat în acest sens.



"E posibil să am o astfel de discuţie cu domnul Geoană, e ceva normal. Chiar sunt un om simplu, sunt un om deschis, dacă avem un proiect pentru ţară, ok, ce înseamnă dezvoltarea, dacă avem chimie unul cu altul, gândim la fel, dacă avem aceleaşi principii. Eu nu am veleităţi, vorbim de soluţii", a declarat Ciolacu, potrivit Agerpres.

