Amalia Năstase, moment de panică: A intrat plângând şi urlând la mine în dormitor, la 8 dimineaţa

"Am plâns de fericire toţi, a intrat plângând şi urlând la mine în dormitor la 8 dimineaţa. Am crezut că s-a întâmplat ceva şi m-am speriat îngrozitor. Ea îmi spunea că a fost admisă cu bursă de merit la Parsons, dar mi-a luat cam un minut să înţeleg. De cealaltă parte, s-a bucurat şi Ilie, bineînţeles, mai ales că Parisul este oraşul în care a câştigat Roland Garros, deci e un oraş foarte special pentru el. Alessia şi Emma s-au născut la Paris, aşadar plecarea reprezintă cumva şi o reîntoarcere la începutul vieţii ei, un nou început în oraşul iubirii", a spus Amalia Năstase pentru okmagazine.ro.

"Știu că nu e totul garantat în viaţă"

"E adevărat că sunt crescute în cu totul alt mediu decât cel în care am crescut eu, dar, în acelaşi timp, le-am expus mereu şi la viaţa reală, au mers şi au predat şi s-au jucat cu copiii din programele „Salvaţi Copiii“. Au înţeles cum trăiesc mulţi alţi copii pe lumea asta şi ştiu că nu e totul garantat în viaţă, că oricând poţi fi nevoit să o iei de la zero şi trebuie să ai ceva în cap ca să te poţi descurca în orice situaţie. E vorba de cunoştinţele pe care le absorbi citind, învăţând", a mai spus Amalia Năstase.

"Eu am avut cea mai fericită copilărie"

"Eu am avut cea mai fericită copilărie şi am crescut ştiind că singura mea opţiune este să merg în sus, fiindcă am ştiut dintotdeauna că eu voi ajunge să văd toată lumea. Nu am avut dubii vreodată. Deci e greu să compar ce am avut eu cu ce au ei, pentru că mie mi s-a părut mai tare ce am avut eu", a spus vedeta.

Cum a slăbit Amalia Năstase peste 30 de kilograme

Amalia Năstase i-a uimit pe toți după ce a reușit să slăbească 32 de kilograme urmând dieta oloproteică timp de 6 luni. Într-o emisiunea televizată, anul trecut, a mărturisit că lipsa fructelor a fost cel mai mare obstacol pe care a trebuit să îl depășească.

"De o lună de zile n-am pus gura pe nimic altceva decât praf de proteine și carne și pește. Când am mâncat primul măr, parcă am mâncat ambrozie. Dimineața mănânc 50 de grame de prosciutto cu un biscuit de ovăz. După aceea, la prânz, 80 de grame de carne cu 200 grame de salată. Ți le măsori o dată și după aceea îți dai seama care este cantitatea. Eu nu mănânc carne de pui pentru că e cam greu să găsești carne de pui fără tot felul de chestii și atunci mănânc de vită, de vițel, chiar și de porc. Orice pește, somon, în primul rând, fructe de mare… Dimineața beau cafea cu unt de cocos, fără zahăr, că n-ai voie zahăr, oricum. Poți să pui stevia. La cină, mănânc conservă de ton, doi biscuiți de ovăz sau ou, somon afumat și 200 de grame de legume, a declarat Amalia Năstase în cadrul emisiunii Vorbește Lumea.