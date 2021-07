Mirabela Dauer, mărturisire dureroasă: Fiul meu nici la 44 de ani nu vrea să mă cunoască. Eu nu am familie

Mihaela Dauer a fost căsătorită din 1972 până în 1980 cu regizorul de montaj Dan Traian Popovici. Cei doi au împreună un băiat, Dan Alexandru Popovici, care a rămas însă în grija tatălui său după divorț, acesta declarând la Tribunal că și-a găsit soția înșelându-l.

Cântăreața și-a revăzut copilul abia după 12 ani de la acel moment. Mirabela Dauer i-a plătit pensie alimentară fiului ei până când acesta a împlinit 18 ani, însă întâlnirile lor erau extrem de rare. Nanu a fost crescut de noua soție a lui Traian Popovici și a respins-o pe mama sa adevărată.

"După doar două săptămâni de la oficializarea relaţiei, mi-am dat seama că am greşit crunt măritându-mă cu el. Au început bătăile. Popovici bea din cale-afară de mult. După ce am rămas însărcinată, mi-am zis că, poate, după naşterea copilului se va schimba. S-a bucurat grozav când a aflat că va fi tată. Rărise semnificativ şi bătăile. Însă după ce am născut şi m-am întors acasă, bătăile au reînceput mai rău ca înainte.

N-am mai putut să alăptez, căci îmi secase laptele din cauza atâtor bătăi. Popovici nu m-a ajutat deloc după ce am născut. Un an şi jumătte m-am chinuit îngrozitor. Copilul plângea foarte mult, mai ales noaptea, iar bătăile reîncepuseră. Picătura care a umplut paharul a fost o întâmplare petrecută la mare, în 1980", a povestit Mirabela Dauer, potrivit clickpentrufemei.ro.

"Nu are amintiri cu mine, i s-au șters toate"

“Oamenii se schimbă, el s-a schimbat, dar este atât de înrăit de oamenii din jurul lui, încât niciodată nu o să-l mai văd. El nu mă cunoaște cu adevărat și e tardiv! Nu are amintiri cu mine, i s-au șters toate. Au fost niște oameni în jurul lui care m-au urât, inclusiv taică-su. Nimeni nu i-a spus nimic bun de mine și atunci el nici nu a fost interesat să afle despre mine. El e matur acum, are 44 de ani. Dragoste cu sila nu se poate!

Eu sunt un om cu picioarele pe pământ, nu mă ambalez la gândul că vine, că aș vrea să-i spun... nu! Că atunci îmi creez o realitate care nu e și nu va fi. Dacă o vrea Dumnezeu vreodată, lăsam lucrurile să vină. Am făcut tot ce se poate posibil din partea mea. Nu se poate, el este montat de niște oameni. El nu are ce să ierte la mine, dar i s-au spus lucruri rele. Au fost minciuni, oribilități. Noi nu suntem certați, doar despărțiți. Am fost singură toată viața. Pentru mine o persoană care nu are familie e singură toată viața. Eu nu am familie!”, a spus solista în podcastul lui Mihai Morar.