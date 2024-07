”Am dezvoltat proiectul cu șurubelnița în mână”. Povestea elevilor premiați la Los Angeles

Ministerul Economiei, ROMAERO și companii de profilse implică în continuarea proiectului premiat la International Science and Engineering Fair de la Los Angeles.

Filip Bușcu, David Ghiberic și Rareș Marinescu, cei trei elevi ai Liceului Internațional de Informatică din București, premiați la International Science and Engineering Fair de la Los Angeles, s-au întâlnit, astăzi, cu Ștefan-Radu Oprea, ministrul economiei, antreprenoratului și turismului, pentru a discuta planurile de viitor ale României în domeniul aeronautic, potrivit unui comunicat de presă al Ministerului Economiei, Antreprenoratului și Turismului (MEAT).

Potrivit sursei menționate, la această întâlnire au mai participat Hayati Agaoglu, directorul Liceului Internațional de Informatică, precum și Bogdan Costaș, directorul ROMAERO, și George Brezoi, președintele consiliului de administrație Avioane Craiova S.A.

Cei trei elevi, viitori studenți la universități internaționale de top, sunt câștigătorii celei mai mari competiții de știință și tehnologie din lume pentru participanți sub 21 de ani, iar proiectul acestora - ”Aripa de șoim” la care au lucrat mai bine de un an, este inspirat din natură și reprezintă o aeronavă la scară reală, care ar putea contribui la eficientizarea zborurilor, datorită designului său. În plus, aripile de direcție, coordonate independent, promit scăderea consumului de carburant cu până la 5% și sporirea manevrabilității, spre exemplu, pentru avioanele de luptă.

”Sincere felicitări! Îmi doresc ca astfel de idei creative și inovative să se transforme în produse care, mai departe, să se industrializeze.

Prin voi, prin intermediul tinerilor, putem să dezvoltăm această domeniu al aeronauticii și să facem un salt important, mai ales ținând cont că România are o puternică tradiție în acest sens”, a declarat ministrul Ștefan-Radu Oprea, citat în comunicatul menționat.

Premiant: ”Cu șurubelnița în mână”

De asemenea, în timpul acestei întâlniri s-a discutat și despre oferta educațională de profil, fiind realizate ți schimburi de idei cu privire la industria națională de apărare.

”Am dezvoltat proiectul cu șurubelnița în mână”, a spus David Ghiberic, explicând eforturile pe care echipa le-a făcut pentru realizarea proiectului premiat.

Totodată, ”tinerii au descris și care au fost sarcinile atribuite fiecăruia în parte, începând de la responsabilitatea asamblării și proiectării avionului, realizarea simulărilor necesare funcționării și, nu în ultimul rând, programarea sistemului de bord ce a incorporat și un sistem de pilot automat, care a permis înregistrarea și transmiterea datelor”, se mai arată în comunicatul MEAT.

În acest sens, ministrul Ștefan-Radu Oprea le-a transmis tinerilor premianți că Ministerul Economiei, alături de ROMAERO și alte companii de profil aflate în coordonare, ”le va pune la dispoziție infrastructura și echipamentele necesare pentru a-și continua descoperirile, care au un potențial de a pune România pe radarul marilor companii aeronautice”.

La rândul lor, cei trei tineri au lansat o invitație la adresa ministrului Economiei, aceea de a veni la ”locul de naștere” al proiectului premiat la Los Angeles, în garajul unuia dintre elevi.

