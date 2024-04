Alpinistă franceză stabilește record mondial la escaladarea frânghiei pe Turnul Eiffel

Anouk Garnier, în vârstă de 34 de ani, a escaladat 110 de metri în 18 minute pentru a stabili un nou record și pentru a strânge fonduri pentru prevenirea și susținerea cancerului, relatează The Guardian.

"Visul meu s-a împlinit. E magic", a declarat Garnier, după ce a escaladat frânghia liber suspendată pentru a ajunge la record cu două minute mai repede decât se aștepta. "Dacă a fost una singură lucru de care niciodată n-am îndoit, a fost că o să reușesc."

Ea a adăugat: "În drum spre acest record au fost multe momente bune și rele. Vremea nu a fost întotdeauna de partea mea și am trebuit să coordonăm agenda tuturor celor implicați în acest proiect monumental. Dar niciodată nu am renunțat la el. Mulțumirea și bucuria pe care le trăiesc astăzi sunt cu atât mai mari. Este un vis nebunesc devenit realitate."

