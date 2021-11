Alessandra Stoicescu revine la TV

Alessandra Stoicescu revine la Observator în această seară, de la ora 19.00, după o vacanță petrecută alături de întreaga familie.

Alessandra Stoicescu a lipsit de la pupitrul Observator pentru un eveniment familial transformat în tradiție. Soțul frumoasei prezentatoare a împlinit 50 de ani, anul acesta, și întreaga familie a sărbătorit într-un cadru de vis, așa cum se întâmplă de mai mulți ani.

“A fost o minunată încărcare de emoții, frumos și iubire în familie, o vacanță în care l-am sărbătorit pe Sergiu de ziua lui, într-un paradis în jurul nostru, dar mai ales în suflet. A fost ce aveam nevoie pentru o perioadă foarte plină”, a spus Alessandra Stoicescu.

Este o perioadă plină de proiectele speciale pentru Alessandra Stoicescu. „De azi ne revedem la Observator, la ora 19.00. Iar peste o săptămână, vă invit să fiți alături de noi în minivacanța de ziua națională, la edițiile speciale pregătite. Pe 29 noiembrie, de ziua Antenei, schimbăm vieți, împreună, prin platforma Ajut eu!. Vă rog să spuneți Ajut eu! în fiecare zi, să intrați chiar acum pe ajuteu.ro și să schimbați o viață. Ne vom vedea zilnic, în luna decembrie, și la prânz, înaintea Observator, pentru a transforma visurile în realitate. Și pe 1 Decembrie, de ziua națională, la Observator, vedeți ce înseamnă România mea! pentru unii dintre cei mai cunoscuți români.”

Amintim că, într-un interviu, Alessandra Stoicescu a vorbit despre viața de mamă și felul în care micuța Sara i-a schimbat viața.

"Ţi se schimbă lista de priorităţi. Îmi dau seama că, dacă e vorba de Sara, nu mai contează nimic. Şi mi se pare că, având această binecuvântare în viaţa mea, la o vârstă la care greu reuşeşti să mai faci copii... Şi spun ”binecuvântare“ pentru că am rămas însărcinată natural la 42 de ani şi am născut la 43, nu am făcut eforturi, în timp ce sunt femei mult mai tinere decât mine care nu reuşesc să rămână însărcinate. Aşadar, gândindu-mă la aceste lucruri, am spus că este limpede că Sara e dată de Dumnezeu. Deci, cum aş putea eu să zic acum: ”Nu, pentru mine este important altceva”. Ce?! Nu există. Din momentul în care am rămas însărcinată, am realizat că ea este cel mai important lucru", a spus Alessandra Stoicescu. Continuarea, AICI!