Ajunși la spital cu COVID, au aflat că au și diabet. Dr. Constantin Ionescu-Târgoviște: Cazurile de diabet, în creștere

Profesorul Constantin Ionescu-Târgoviște a fost invitat la „Academia de Sănătate”, emisiune realizată de profesorul Irinel Popescu.

„În această perioadă pandemică, foarte des s-au descoperit cazuri de diabet în momentul când bolnavul ajunge deja având o infecție cu coronavirus și cu această ocazie se constată că el are și diabet, care nu era anterior cunoscut”, a spus, în cadrul interviului, Constantin Ionescu-Târgoviște.

„Majoritatea pacienților obezi au diabet, cunoscut sau necunoscut. (...) Date mai precise noi avem la Institutul nostru de diabet, din 1941, când profesorul Ion Pavel a înființat primul centru anti-diabetic din lume. Nu existau asemenea centre”, a precizat acesta.

Diabetul „a pornit de la procente mici și a ajuns la procente de zece ori mai mari”. Va continua să crească, susține Constantin Ionescu-Târgoviște.

„Diabetul este o boală metabolică, complexă, care este cunoscută din antichitate, dar a cărei incidență și prevalență a continuat să crească exploziv aproape începând de la mijlocul secolului trecut. Prin prezența și prin marea prevalență care afectează în multe țări, cam o treime din populație, (...) se plasează printre principalele cauze de mortalitate care se produce prin afectarea multi-organică”, a mai spus prof Constantin Ionescu-Târgoviște.

Constantin Ionescu-Târgoviște: Cel mai bun remediu pentru menținerea sănătății și pentru aducerea înapoi a acesteia

Constantin Ionescu-Târgoviște a vorbit despre efectele nocive pe care tehnologia le exercită asupra tinerilor. „Nu știu cât de sever va afecta psihologia generației tinere de astăzi, care petrece în fața calculatorului timp de mai multe de ore, săptămâni, luni, poate că se va ajunge și la ani. Există o lucrare a unui antropolog (n.r. Adina Brândușa Baciu) de la noi, „Adicția digitală", care este și aceasta, la rândul său, un pericol destul de mare, mai ales pentru generația tânără. Eu, instinctiv, nu am avut un apetit foarte mare pentru calculator. Întotdeauna am scris pe hârtie și apoi am dictat cele scrise atunci când a fost posibil acest lucru. Calea de mijloc trebuie căutată și găsită de noi. Probabil că lumea de mâine se va schimba și nu știm cum se va petrece această schimbare, în ce sens, în ce manieră, cum vor arăta ei atunci când vor ajunge la vârsta adultă și la vârste mai înaintate (...) Eu, când fac plimbarea de seară, văd trecând pe drum oamenii cu telefonul mobil la ureche și mergând cu viteză mare într-o direcție sau alta. Telefonia mobilă și întreaga tehnologie informatică au progresat foarte rapid, necontrolat și fără a se găsi linia de mijloc pe care ar trebui să o adoptăm pentru nepoții noștri", a spus medicul.