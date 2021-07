Adrian Vasilescu (BNR), despre incapacitatea guvernelor: O spun cu mâna pe inimă/ Video

Consilierul de strategie al Băncii Naționale Române, Adrian Vasilescu, a fost întrebat luni, 26 iulie a.c., de analistul politic Bogdan Chirieac dacă investițiile din România sunt atât de reduse, astăzi, din cauza Guvernului actual.

Adrian Vasilescu (BNR) a răspuns: 'Cu mâna pe inimă, nu pot să spun că un guvern sau altul este vinovat pentru ce se întâmplă. Sigur că orice guvern are importanță dacă reușește să aibă credibilitate și dacă reușește să aibă încrederea companiilor, a băncilor, a populației, a celor care fac PIB în această țară.'

Consilierul de strategie al Băncii Naționale Române a atras apoi atenția asupra faptului că, dacă privim înapoi, 'vedem că România este o țară care a mers din tranziție în tranziție. O țară care a cărat după ea poveri istorice imense. În momentul de față, duce această povară în spate.'

'Niciun guvern nu a putut face o politică economică rațională'

În continuare, el a afirmat că 'niciun guvern, PSD sau PNL, nu a putut face o politică economică rațională.'

'Xenopol a fost cel care a spus *România va avea în veci nevoie de investiții străine. El a văzut nevoia. Petre Carp a văzut metoda: *Trebuie să luăm investiții străine ca să nu cheltuim capitalurile noastre decât în ceea ce facem noi tradițional, firesc și bine. Avem tradiții bune.', a adăugat Vasilescu la DC News TV.

În încheiere, Adrian Vasilescu a amintit că România are o 'tradiție excelentă' în materie de economie agrară, de industrie alimentară: 'În interbelic, când făina românească ajungea la Paris, patiseriile spuneau *Avem făină românească!'.

Economiile românilor. Vasilescu (BNR): Depozitele băncilor sunt burdușite cu bani

Presiunea asupra leului a fost mare la începutul pandemiei, perioadă marcată de panică, mulți români alegând să-și retragă banii din bănci. Consilierul de strategie al Băncii Naționale Române, Adrian Vasilescu, a explicat, luni, într-un interviu pentru DCNews, care este situația din prezent.

'Banii ținuți în bănci reprezintă soluția cea mai bună când nu faci investiții. Una e să ții banul în bancă, chiar dacă nu-ți vine un câștig mare de acolo, alta e să ții banul acasă, sub saltea. În primele luni de criză, anul trecut, chiar guvernatorul spunea recent, am avut o situație de panică. Oamenii s-au speriat și s-au repezit să retragă banii din bănci. Unii i-au pus în casete, alții sub saltele. După ce au văzut că nu este aceasta afacerea bună, au început să vină banii înapoi în bănci', a explicat Adrian Vasilescu în cadrul aceluiași interviul. (Citește mai mult AICI.)