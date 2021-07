A fost panică cu economiile românilor. Vasilescu (BNR): Depozitele băncilor sunt, acum, burdușite cu bani

Consilierul de strategie al Băncii Naționale Române, Adrian Vasilescu, a spus că băncile, în acest moment, sunt „burdușite cu bani”.

„Banii ținuți în bănci reprezintă soluția cea mai bună când nu faci investiții. Una e să ții banul în bancă, chiar dacă nu-ți vine un câștig mare de acolo, alta e să ții banul acasă, sub saltea. În primele luni de criză, anul trecut, chiar guvernatorul spunea recent, am avut o situație de panică. Oamenii s-au speriat și s-au repezit să retragă banii din bănci. Unii i-au pus în casete, alții sub saltele. După ce au văzut că nu este aceasta afacerea bună, au început să vină banii înapoi în bănci”, a explicat Adrian Vasilescu în cadrul interviului acordat DCNewsTV.

„La ora aceasta, băncile stau bine. Depozitele băncilor sunt - aș putea să spun - burdușite cu bani. Avem o situație negativă în România în sensul că depozitele din bănci sunt mai mari decât creditele, dar și creditul merge pe plus. Aceasta este o realitate, nu poate fi contestată”, a subliniat consilierul.

Ce spunea, recent, Isărescu: Am trăit momente de panică. Lumea şi-a scos banii din bănci

Presiunea asupra leului a fost mare la începutul pandemiei, motiv pentru care BNR a oferit un suport pentru a susţine cursul de schimb leu - euro, a explicat guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu.

„A fost panică. Lumea şi-a scos banii din bănci. Unii şi-au luat valuta şi au pus-o chiar în casete în aceeaşi bancă. Ceea ce echivalează cu o ieşire de capital. Deci, în momentul în care îţi retragi banii din bancă şi îi treci în numerar, creditezi ţara emitentă a bancnotei respective. Dacă iei în dolari creditezi pe americani, dacă iei în euro creditezi Banca Centrală Europeană. Deci, acest lucru s-a întâmplat şi atunci. Au trebuit să fie intervenţii mai puternice şi, cu ajutorul băncilor comerciale, temperare a panicii. Panica este un fenomen iraţional, nu poţi să o îmblânzeşti cu o singură măsură. Nu cu mişcări bruşte. Eu am mai trăit aceste fenomene de câteva ori, aşa că aveam ceva experienţă. Atunci a fost un suport. În rest aş spune că nu”, declarase Mugur Isărescu, întrebat dacă leul a avut nevoie de o susţinere importantă pe perioada pandemiei şi dacă presiunile s-au mai redus.