Adrian Minune a refuzat să-i cânte președintelui.

Cântărețul a zis că Traian Băsescu, pe vremea când era președintele României, i-a solicitat o cântare, dar l-a refuzat pentru că trebuia să fie prezent la alt eveniment.

”Nu e vorba că nu am vrut să cânt. Am fost ocupat în data aceea. Era Revelionul și trebuia să ajung la Poiana Brașov. Fiind un băiat serios, nu am putut să le dau banii înapoi celor pentru care trebuia să cânt și nu am mai ajuns la Poiana Brașov pentru domnul președinte Traian Băsescu”, a zis Adrian Minune în emisiunea jurnalistei Denise Rifai de la Kanal D.

”Traian Băsescu nu cred că s-a supărat. Eu cred că i-a părut bine că sunt un om serios și că trebuie să onorez pe altcineva decât pe președintele țării”, a adăugat Adrian Minune.

Cu ce sumă colosală a plecat Adrian Minune de la o nuntă

Denise Rifai l-a întrebat pe invitatul său când a făcut primul milion de euro.

"Sincer? Niciodată! Eu întotdeauna am cheltuit mai mult decât am câștigat, dar niciodată nu am făcut un milion de euro", a răspuns Adrian Minune.

"Care este suma cea mai mare cu care ați plecat de la o nuntă", a continuat Denise Rifai în emisiunea pe care o realizează la Kanal D.

"A fost în America, în 2002, 60.000 de dolari", a venit răspunsul manelistului. Citiți mai multe aici.

Adrian Minune, despre dezechilibrele financiare din timpul pandemiei

Adrian Minune s-a confruntat ca majoritatea artiștilor cu deficitul financiar provocat de pandemia de coronavirus. Chiar dacă nu a mai putut susține concerte sau să meargă la petreceri private, artistul s-a bucurat de un mare plus, mai mult timp petrecut cu familia sa.

În cadrul emisiunii, acesta a vorbit despre cea mai dificilă perioadă prin care lumea întreaga a trecut și despre cum s-a descurcat, mai ales că veniturile sale au fost pe minus.

”Pe pandemie ne-am descurcat, suntem fericiți că suntem toți, că nu ne-am îmbolnăvit. Asta este viața, ne conformăm. A fost rău că nu am cântat, am plătit mai multe amenzi decât să cântăm.

Asta este, când suntem în stare de urgență, o respectăm”, a spus Adrian Minune.