Actorul Ryan Reynolds, patron de club de fotbal din Marea Britanie: Cea mai importantă experienţă din viaţa mea

Celebrul actor canadian Ryan Reynolds a apreciat că implicarea sa ca acţionar la clubul galez de fotbal Wrexham este 'cea mai importantă experienţă a vieţii sale, relatează DPA.



Reynolds şi actorul american Rob McElhenney au preluat clubul galez, care joacă în liga a cincea engleză, în 2020, iar Reynolds a descris iubirea sa pentru club înaintea meciului de acasă cu Sheffield United (liga a doua), încheiat cu 3-3, duminică, în Cupa Angliei.



Vorbind sincer, a fost cea mai importantă experienţă din toată viaţa mea, a spus Reynolds pentru BBC.



Aventura aceasta nu o pot compara cu altceva. Îmi place foarte mult, deoarece este un proiect care se va întinde pe mai mulţi zeci de ani, a subliniat apreciatul actor canadian.



Am întâlni recent un suporter care a împrăştiat cenuşa bunicului său pe terenul echipei. Mă uit la acest loc ca la o biserică, a comentat Reynolds.



Actorul a relatat că Wrexham a vândut numeroase tricouri, multe dintre ele fiind achiziţionate din America de Nord: În Canada, de unde sunt, lumea e obsedată de acest club. E ceva remarcabil. Am vândut ceva de genul a 24.000 de tricouri, iar multe au mers în America de Nord. Nu mai există tricouri. Eu nu pot găsi unul.



Cea mai frumoasă parte este susţinerea primită din partea comunităţii din afara clubului, faptul că Wrexham a devenit o destinaţie turistică pentru mulţi oameni care vin aici. E ceva special legat de acest oraş, a concluzionat Reynolds.



Wrexham a scăpat printre degete calificarea în optimile de finală, dar mai are o şansă, meciul cu Sheffield United urmând să se rejoace, în deplasare. Paul Mullin a marcat în min. 86 golul de 3-2 pentru galezi, dar John Egan (90+5) a salvat-o pe United de la eliminare, deşi echipa din Championship juca în zece oameni din min. 71.



Wrexham AFC este lider în National League, cu 65 de puncte (27 jocuri), urmată de Notts County, tot cu 65 de puncte (28 jocuri), scrie Agerpres.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News