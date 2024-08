Activiști ecologiști au făcut scandal la intrarea VIP a stadionului din Varșovia unde va concerta Taylor Swift - Video

Mai mulţi tineri activişti ecologişti au blocat vineri dimineaţă intrarea VIP la Stadionul Naţional din Varşovia, care va găzdui în această perioadă trei concerte ale cântăreţei Taylor Swift. Aceștia au acuzat-o pe vedeta pop americană că este ”detaşată” de problemele de mediu, transmite Agerpres, care citează AFP.

În momentul în care autovehiculele echipei lui Taylor Swift au sosit la Stadionul Naţional din Varşovia, cinci membri ai mişcării ecologiste Last Generation (n.red. Ultima Generaţie) le-au blocat accesul în incintă. Aceștia au afișat pancarte cu mesaje, precum ”Bogaţii trăiesc pe cheltuiala noastr㔺i ”Ultra-bogaţii ne ucid”, înainte de a fi înconjuraţi şi arestaţi de Poliţia poloneză.

