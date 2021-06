Accident între un Ferrari și un SUV Mitsubishi, în București. Alin Petrache, implicat: M-am trezit cu o maşină în aer

În jurul orei 21:00, Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel 112 cu privire la producerea unui accident rutier pe Bd. Poligrafiei, în care au fost implicate 3 autovehicule, scrie Mediafax.

Șoferul unei mașini, în vârstă de 70 de ani, care mergea pe Bd. Poligrafiei dinspre Piața Presei către Str. Jiului, când a ajuns la intersecția cu Str. Parcului a virat la stânga și a intrat în coliziune cu un alt autovehicul, condus de un bărbat în vârstă de 39 de ani.

În urma impactului, cel de-al doilea vehicul a ricoșat într-un alt autoturism, condus de un bărbat în vârstă de 44 ani, care era oprit la semafor. Primul autovehicul s-a răsturnat pe plafon. În urma accidentului, a rezultat rănirea șoferului și a pasagerului din primul autovehicul. Aceștia au fost duși la Spitalul Elias.Șoferii nu au consumat alcool.

Traficul este restricționat pe banda 1 și 2 pe Bd. Poligrafiei sensul dinspre Str. Jiului către Piața Presei Libere și Str. Parcului către Bd.Poligrafiei.

"M-am trezit cu o maşină în aer"

"Veneam din cantonamentul echipei naţionale. Stăteam la stop şi, în faţa mea, a avut loc un accident teribil. Sunt primul care a scos oamenii din maşina avariată. O maşină a intrat şi m-a acroşat. M-am trezit cu o maşină în aer şi alta care m-a acroşat. Un Ferrari a intrat sub jeep-ul Mitsubishi. Am sunat la 112. Totul este ok. Eu sunt ok, doar plin de sânge, în rest nu am niciun fel de problemă. Oamenii sunt ok", a declarat Alin Petrache, fostul șef al COSR, la Antena 3.

Tatăl a zece copii, mort într-un accident

Accidentele de pe șoselele României par să nu se mai termine.

Ieri, o tragedie fără margini a avut loc în județul Vaslui. Un bărbat a murit și alți doi au fost răniți grav, după un accident care a avut loc pe un drum județean, transmite PRO TV. Bărbatul de 52 de ani care și-a pierdut viața era tatăl a 10 copii. Omul muncise mai mulți ani în străinătate, iar acum își construia o casă pentru familia sa. Își dorea mult să rămână alături de cei dragi, în România, dar a sfârșit mort într-un accident de mașină.

Accidentul a avut loc în comuna Dragomirești, pe Drumul Județean 243. Se pare că un tânăr care conducea o mașină cu volan pe dreapta nu ar fi acordat prioritate la ieșirea de pe un drum lateral și a fost izbit în plin de o autoutilitară care circula regulamentar. În mașina care a provocat tragedia se afla și tatăl celor 10 copii.