Accident grav în Cehia, după ce un tren de persoane s-a ciocnit de unul de marfă. Cel puțin patru morți și zeci de răniți

Cel puțin patru persoane au murit și alte peste 20 au fost rănite după ce un tren de pasageri s-a ciocnit cu un tren de marfă în noaptea de miercuri spre joi în Cehia, au anunțat agențiile internaționale de presă, citând autoritățile.

Aproximativ 20 de persoane au suferit răni ușoare și alte trei au fost rănite mai grav în accidentul din orașul Pardubice, situat de-a lungul principalului coridor feroviar al țării, de la Praga spre est, a declarat ministrul de interne Vit Rakusan, potrivit Reuters.

Martin Kavka, un purtător de cuvânt al operatorului feroviar al țării, a declarat că numărul victimelor ar putea crește, potrivit Agenției France-Presse, scrie CNN.

Trenul de pasageri, operat de RegioJet, călătorea în timpul nopții de la Praga la Chop, în vestul Ucrainei, potrivit site-ului operatorului.

Acesta transporta peste 300 de pasageri, a relatat Reuters, citând serviciile de salvare a pompierilor.

Imaginile de după accident de pe site-ul de știri idnes.cz au arătat cel puțin un vagon în afara căii ferate, în timp ce poliția a arătat un șir de vehicule ale serviciilor de urgență și un elicopter într-o postare pe X.

????RIP????Four dead, dozens injured in passenger and freight train collision in Czechia ????RIP????https://t.co/MgSxSbm6Yf via @ABCaustralia