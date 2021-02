Accident Andronache. Titi Aur: Din punct de vedere moral, șoferița are cea mai mică vină

"Am văzut imaginile... Sunt groaznice, sunt cu mare impact emoţional. Am să spun nişte lucruri care probabil vor surprinde. Este clar că, din punct de vedere legal, persoana de la volan, femeia de 56 de ani, este vinovată şi va răspunde în faţa legii. Din punct de vedere moral, aş putea spune că are cea mai mică vină persoana de la volan. Am să vă spun de ce... Ies prima dată cu întrebarea: la şcoala de şoferi a fost învăţată şoferiţa respectivă unde să ţină piciorul? În dreptul pedalei de frână sau de acceleraţie. Şi vă dau răspunsul: categoric nu.

"Mai mult ca sigur este că a încurcat pedalele"

Mai mult ca sigur este că a încurcat pedalele pentru că piciorul trebuie ţinut în dreptul pedalei de frână, nu în dreptul pedalei de acceleraţie, pentru ca, ajungând într-o situație limită, să frânezi. Se întâmplă de multe ori, în toată lumea, dar şi la noi. În SUA, ești obligat să mergi cu stângul tocmai pentru a nu încurca picioarele. La noi nu se poate pentru că avem încă multe maşini cu ambreiaj şi nu cu cutie automată.", a spus Titi Aur, la Antena 3.

"Al doilea vinovat moral: examinatorul care a examinat-o a ţinut cont dacă şoferiţa respectivă ţine piciorul corect? Al treilea vinovat: autorităţile. Au creat sisteme de educaţie şi după ce iei carnetul de conducere în aşa fel încât să nu ajungi în astfel de situaţii? Pentru că şoferiţa am înţeles că ar fi condus destul de rar, chiar foarte rar. Soţul a băut, a trecut în dreapta, dar ea era pregătită, în afară de faptul că deţinea un carton, acel permis de conducere? S-a urcat într-o maşină nefiind pregătită, o maşină cu cutie automată, a mers mai tare decât trebuia şi când a simţit că e prea tare şi vine intersecţia....

"Autorităţile au sau nu pe conştiinţă o astfel de tragedie?"

Nu e vorba de limitarea de viteză din acea zonă pentru că era o intersecţie în T, trebuia să facă la dreapta, nu avea posibilitatea să se ducă înainte. Era clar că trebuie să aibă o viteză mică, dar nu a ştiut să controleze maşina. În toate meseriile se face protecția muncii. În şofat, nu. Atunci, şoferii nefiind trecuţi periodic prin sisteme de verificare, de educare, de readucere aminte ajungem la astfel de situaţii tragice. Şi atunci vin cu întrebarea: autorităţile şi toţi cei care se opun unor astfel de programe au sau nu pe conştiinţă o astfel de tragedie?", a mai spus Titi Aur.