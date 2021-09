A murit bărbatul din Dolj care fusese declarat decedat, deși trăia

Bărbatul din comuna doljeană Cioroiaşi, în vârstă de 78 de ani, a fost declarat mort vineri seara, în jurul orei 23.30. Atunci a fost sunată familia și anunțată de deces. În funcţie de ce stabilesc medicii, bărbatului i s-ar putea face necropsia.

La începutul săptămânii trecute, rudele bărbatului au fost anunțate că omul murise şi au început pregătirile pentru înmormântare. În momentul în care au mers la morga spitalului, şi-au dat seama că decedatul nu era ruda lor.

Bărbatul de 78 de ani a fost declarat mort de cadrele medicale de la Spitalul de Urgență din Craiova, deși era în viață la acea dată.

Bărbatul a fost la terapie intensivă

În acel moment, pacientul era internat la Terapie intensivă, la secția de neurochirurgie. Starea lui de sănătate nu era tocmai una foarte bună, dar trăia. Cadrele medicale au spus că, duminica trecută, la ora 8:00, ar fi decedat acest om și tot atunci au anunțat și familia.

Rudele bărbatului au început pregătirile pentru înmormântare. Biserica din comună a tras și clopotul, conform obiceiului, pentru ca localnicii să afle că o persoană a decedat.

În momentul în care familia a ajuns la morga Spitalului de Urgență din Craiova, după mai bine de 24 de ore de când a primit vestea, a aflat că bărbatul trăiește de fapt, iar cel decedat nu era ruda lor, scrie BZI.

Alexandru Rafila: Vom DEPĂȘI maximul numărului de cazuri înregistrat în VALUL 3. Consecințe DRAMATICE

Dr. Alexandru Rafila, reprezentantul României la OMS, avertizează că în acest val 4 al pandemiei România ar putea înregistra mult mai multe cazuri de infectare decât în valul 3.

„Cred că vom depăşi maximul, numărului de cazuri înregistrat în valul trei şi lucrul ăsta o să aibă nişte consecinţe posibil dramatice.”, a spus Alexandru Rafila la Digi 24.

Alexandru Rafila spune că al patrulea val al pandemiei va dura „cel puţin până la jumătatea lunii noiembrie”.

„Nu ştiu dacă aţi văzut ultima statistică a unui buletin de informaţii al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii care plasează România la o rată de reproducere a infecţiei la 1,3 cea mai mare din Europa (...) după Slovacia are cred că are 1,34. Deci avem clar o accelerare foarte mare a transmiterii în această perioadă. Deja am ajuns la 4.500 de cazuri pe zi. Ăsta e un element. Şi al doilea element de care mă tem cel mai mult este legat de faptul că sistemul de sănătate a suferit nişte şocuri în ultimul an şi jumătate, oamenii, chiar dacă sunt poate mai experimentaţi, în modul în care trebuie gestionate din punct de vedere medical lucrurile, sunt obosiţi, sunt iritaţi şi partea de sănătate, de fapt, în ultimele 8-9 luni nu prea a fost condusă. (...) Noi amplificăm haosul în criză, or chestiunea asta poate să facă valul 4 să devină cel mai impactant dintre cele pe care le-am trecut până acum în timpul acestei pandemii.”, a afirmat Alexandru Rafila (citește AICI).