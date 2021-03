'În această dimineață, mergând la serviciu, eram cu gândul la marele praznic al creștinătății. La intrarea in minister am fost întâmpinat protocolar. Însă unul din colegii jandarmi mi-a spus și La mulți ani! Este cel mai frumos mesaj pe care l-am primit. În cei 30 de ani de Poliție de până acum, este cea mai frumoasă aniversare deoarece un jandarm, practic fratele mai mare, Jandarmeria, a transmis prin mine, surioarei mai mici - Poliția - La mulți ani! Aceasta este scrisoarea de mulțumire pe care am transmis-o Jandarmeriei după acest gest minunat:

'Am onoarea sa va salut, Dragi Colegi Jandarmi!

In aceasta dimineața, puțin după ora 7.00, atunci când am venit la serviciu, la intrarea in minister am fost întâmpinat - ca de obicei - de camarazii mei îmbrăcați in uniforma Jandarmeriei Române.

După ce am fost Salutat - cu același Respect ca de obicei - unul dintre Jandarmi mi-a spus: “La Mulți Ani!”. Vazandu-ma surprins - pentru ca ma gândeam la Marele Praznic al creștinătății, Buna Vestire - Jandarmul a continuat la fel de zâmbitor: “Pentru ca sunteți polițist”.

I-am mulțumit in aceeași nota de Respect și i-am spus la rândul meu: In 30 de ani de poliție, pana acum, aceasta este cea mai frumoasa zi aniversara ca polițist. Pentru ca un Jandarm mi-a urat “La Mulți Ani”!

Dragi Colegi Jandarmi,

Sunt Onorat ca un confrate a Onorat întreaga Arma Politia Română prin aceste cuvinte spuse sincer, din inima! Si va Salut cu acelasi profund Respect!

Fie ca Sfânta zi de astazi - când Maica Domnului nostru Isus Christos a fost aleasa de Dumnezeu sa dea naștere Mântuitorului - sa va Binecuvanteze, sa va Lumineze, sa va Ocrotească!

Aceleași gânduri bune le transmit familiilor dumneavoastră!

La Mulți Ani! Doamne Ajuta!

Comisar-sef de poliție Christian Ciocan'.

