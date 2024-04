25 de miliarde de lei pe an în educație și 53 de licee fără niciun absolvent. Câciu: Calitatea învățământului trebuie să crească

Adrian Câciu, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, a spus că: ”Reașezarea costurilor pe educație înseamnă cam 25 de miliarde de lei pe an”.

„România are banii ăștia?”, a întrebat analistul politic Bogdan Chirieac.

„Da. Are un deficit mare, 5% programat anul acesta. Are un deficit mare, dar dacă își face și programul de investiții, atunci acest deficit se plătește singur în an. Eu făceam un calcul. De exemplu, dacă anul acesta ai inflația care e undeva la șapte puncte procentuale, opt puncte procentuale, cât vine din anul trecut. Ce este peste șapte sau opt puncte procentuale este rezultatul care ți-l dă și-l dau investițiile făcute în anii anteriori. Practic, creșterea economică pe care ai avut-o, care reprezintă venituri suplimentare pe care le poți folosi la investiții noi, la plata unor unor zone pe care vrei să le finanțezi mai puternic, cum e sănătatea, cum e educația. Domnule Chirieac, suntem sinceri, au fost subfinanțate”, a precizat Câciu.

53 de licee din România, niciun absolvent de Bacalaureat

„Au fost subfinanțate, n-a spus nimeni că ne-am scăldat în bani. În același timp, ele sunt mult mai bine finanțate decât în urmă cu 15 ani de exemplu, iar rezultatele nu sunt spectaculoase, în ciuda sporului de finanțare. Și știți bine la ce mă refer, că ați pomenit despre educație - 53 de licee din România să nu aibă niciun absolvent de Bacalaureat... Așa ceva nu este posibil, cu toată dragostea spunem asta. Adică de ce le-ai da bani acolo? Ce rost are să mai ții liceul ăla. Niciun absolvent în 53 de licee, iar subiectele la BAC știți bine că au scăzut mult în dificultate tocmai ca bariera s-o treacă mai mulți copii”, a precizat Chirieac.

„Știu. Acum, știu că doamna ministru chiar are întâlniri cu sindicatele pentru a crea indicatori oarecum de performanță, adică a crea indicatori calitativi ai învățământului. Ok, a fost această frământare, o frustrare acumulată în timp cu salarizarea, dar în anul acesta și anul viitor calitatea învățământului trebuie să crească . Nu se obțin rezultatele peste noapte. Un elev de bac este produsul unui întregi generații”, a conchis ministrul Câciu.

