2-5% din PIB — costul luptei cu schimbările climatice

Deși Africa contribuie mult mai puțin la emisiile globale de gaze cu efect de seră comparativ cu alte continente, temperaturile în această regiune au crescut mai rapid decât media globală.

Potrivit raportului publicat de OMM, țările de pe continentul african pierd, în medie, între 2% și 5% din produsul intern brut (PIB) în "lupta" cu valurile de căldură extreme, ploile torențiale, inundațiile, ciclonii și secetele prelungite.

Costurile adaptării la noile condiții climatice

Pentru regiunea subsahariană, costurile de adaptare la noile condiții climatice sunt estimate a fi în jur de 30-50 de miliarde de dolari pe an în următorul deceniu, potrivit aceleiași surse.

OMM subliniază necesitatea ca aceste țări să investească în servicii meteorologice și hidrologice de stat și să accelereze implementarea sistemelor de avertizare timpurie, esențiale pentru salvarea de vieți.

Avertismentul apare într-un moment în care țările africane analizează modalitățile prin care să obțină o cotă mai mare din finanțarea globală pentru climă la reuniunile COP (Conference of the Parties) din acest an organizate de ONU.

În ciuda faptului că în ultimii ani continentul african a atras mai multe fonduri pentru proiecte de adaptare la schimbările climatice, acesta continuă să primească mai puțin de 1% din finanțarea globală anuală dedicată climei, potrivit unor declarații ale oficialilor guvernamentali, mai notează Reuters.

Riscul de incendii, agravat de căldură

Temperaturile din această săptămână din Brazilia se situează cu aproximativ 5°C până la 10°C peste media perioadei 1991-2020, afectând în mod special regiuni precum centru-vest, unde orașe importante, cum ar fi Belo Horizonte, Brasília și Manaus, se confruntă cu temperaturi care ating între 35°C și 40°C, potrivit The Guardian.

Se așteaptă ca această căldură intensă să persiste și în săptămâna următoare, cu posibile temperaturi peste pragul de 40°C în anumite zone.

Căldura intensă a agravat semnificativ riscul de incendii, care deja fac ravagii în diferite părți ale Braziliei, în special în pădurea amazoniană, în savana Cerrado, în zona tropicală Pantanal și în statul sudic São Paulo.

Potrivit datelor disponibile la nivel local, aceste incendii au fost alimentate de temperaturi ridicate, vânturi puternice și umiditate scăzută. Statul São Paulo și regiunea Amazonului trec prin cea mai gravă perioadă de incendii din ultimele decenii.

În ultima săptămână, peste 2.700 de incendii au fost înregistrate în statul São Paulo, distrugând mai mult de 59.000 de hectare de teren.

