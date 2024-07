Ne apropiem de retrogradarea lui Mercur în semnul Fecioarei. Daniela Simulescu a subliniat că greșelile sunt inevitabile și că, deși Mercur retrograd este adesea considerat responsabil pentru probleme, nu este chiar sfârșitul lumii. Ea a explicat că Mercur retrograd ne oferă ocazia de a reveni asupra unor subiecte și proiecte pentru a le îmbunătăți.

„Greșelile nu pot fi evitate, dar puteți să acceptați că, din când în când, mai încurcăm lucrurile, nu trebuie să dăm vina doar pe Mercur retrograd așa cum o făceam și eu când m-am apucat de astrologie în 2008 și am citit despre acest aspect, mi se părea că e sfârșitul lumii. Nu e chiar sfârșitul lumii. E oarecum un mod al Universului de a ne arăta că nu este totul perfect și că, din când în când, trebuie să revenim asupra unor subiecte, proiecte, chestiuni din viața noastră ca să le îmbunătățim.

Nu vreau să-l romanticizez pe Mercur retrograd, dar am observat că, de cele mai multe ori, în perioada sa, apar detalii suplimentare semnificative care ne pot îmbunătăți viața.

Cum Mercur va fi retrograd din Fecioară în Leu, s-ar putea să vă dați seama că ați cheltuit cam mulți bani pe ceva ce nu trebuia sau că ați fost prea zgârciți cu voi înșivă. Deci, grijă la mașini, la produsele electronice din jurul vostru că atunci când vă este lumea mai dragă se strică ceva. Grijă mare cu comenzile online!”, a spus Daniela Simulescu.

Taur/Ascendent în Taur

Daniela Simulescu a menționat că, deși careul lui Venus cu Uranus se petrece pe 2 august, acesta va influența întreaga săptămână pentru Taur. Venus în casa a 4-a aduce neliniște și o tensiune interioară legată de necesitatea unor schimbări în viața nativului. Uranus îl va provoca să iasă din zona de confort până în 2026.

„Careul lui Venus cu Uranus, deși se petrece pe 2 august, conduce toată săptămâna pentru tine. Venus este în casa a 4-a, ești oricum neliniștit, e un fel de tensiune interioară că trebuie să îmbunătățești, că trebuie să se schimbe ceva în viața ta, că trebuie să mergi mai departe.

Careul cu Uranus din semnul tău poate să-ți aducă momente în care zici: „Am încercat, am schimbat, am vrut și altceva și nu a mers. Nu are rost”. Eu îți spun că mai are rost, că Uranus tocmai asta vrea să facă, să te scoată tot timpul de acolo de unde te simți tu bine. Acolo unde te simțit tu confortabil, Uranus vine și te provoacă și mai stă în semnul tău până în 2026.

Așa că încearcă de pe acum să-i faci pe plac pentru că dacă nu-i arăți etapă de etapă, lună de lună, an de an, el, cu cât se apropie de ieșirea din semnul tău, cu atât o să-ți facă mai multe ravagii.

Luna Nouă se petrece în casa a 4-a. O să fie o perioadă destul de interesantă pentru cei care doresc să-și găsească cazare, să se mute sau să se gândească să îmbunătățească puțin spațiul în care locuiesc.

Relațiile cu familia, de asemenea, sunt puțin mai pestrițe și Mercur va retrograda în casa a 5-a, inițial, ceea ce înseamnă că, pentru cei care aveți copii, s-ar putea să apară tot felul de situații încurcate legate de nevoia de a comunica mai mult cu ei sau nevoia de a le rezolva anumite probleme.”, a spus Daniela Simulescu.

VEZI ȘI: EXCLUSIV Ce înseamnă Mercur retrograd în Fecioară. Zodia care va avea parte de surprize. Daniela Simulescu: Țineți-vă bine! / video https://www.dcnews.ro/ce-inseamna-mercur-retrograd-in-fecioara-zodia-care-va-avea-parte-de-surprize-daniela-simulescu-tineti-va-bine-video_967057.html

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News