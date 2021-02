Finanţarea AOSR, tăiată. Prof. Adrian Badea anunţă zeci de programe de cercetare OPRITE

”Spre deosebire de Academia Română care are în jur de 60 de institute de cercetare care sunt finanțate de la bugetul de stat, noi nu avem cercetare finanțată de la bugetul de stat prin institut. Noi avem Institutul de Cercetări Avansate Interdisciplinare Constantin Angelescu care este cu autofinanțare.

În schimb am avut niște sume, e drept destul de mici între 500 și un milion de lei pentru programe de cercetare. Am folosit aceste sume mici pentru tinerii post-doctoranzi. Cei care și-au terminat doctoratul și vor să-și continuie cercetările în domeniul respectiv. Cu sume de 40-50.000 de lei am finanțat peste 25 de astfel de teme, care erau trecute și în bugetul de anul acesta și care nu au mai putut fi finanțate din lipsă de buget.

Rezultatele au fost extraordinare. Fiecare a avut publicații în reviste cu vizibilitate”, a spus profesorul universitar doctor Adrian Badea în cadrul emisiunii "Ce se întâmplă", la DC NEWSTV.