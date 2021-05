Xiaomi demonstrează încărcarea completă a telefonului în 8 minute

Conform The Verge, compania chineză a arătat în premieră noua tehnologie de încărcare a bateriilor, reușind să întreacă recordurile mondiale atât pentru alimentarea cu fir, cât și pentru cea wireless. Cu ajutorul unui telefon Xiaomi Mi 11 Pro modificat, cu baterie de 4.000 mAh, compania a reușit să încarce complet bateria în doar 8 minute printr-un sistem de 200 W „HyperCharge”, cu fir. 15 minute durează încărcarea wireless cu 120 W.

Producătorii chinezi de smartphone-uri se întrec frecvent când vine vorba de încărcare, iar demonstrațiile lor pot sau nu pot ajunge în produse finale comercializate. De exemplu, acum doi ani, Xiaomi a anunțat un sistem de 100 W care poate încărca o baterie de 4.000 mAh în 17 minute, în timp ce telefonul Mi 10 Ultra de anul trecut se încarcă în 23 de minute la 120 W. Aici, este de menționat că acest telefon are o baterie mai mare, de 4.500 mAh.

Charge up to 100% in just 8 minutes using wired charging and 15 minutes wirelessly! #XiaomiHyperCharge



Too good to be true? Check out the timer yourself! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/muBTPkRchl