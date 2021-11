X Factor, 19 noiembrie - Loredana Groza, decizie. Concurentul care a RUPT scena: Am avut senzația că particip la un concert

Știre în curs... rămâi pe DC NEWS și vezi cine obține cele trei scaune din echipa Loredanei Groza.

UPDATE: Alina Statie a primit un scaun, dar momentul ei a stârnit replici acide printre jurați.

Alina Statie a decis, în ciuda recomandărilor Loredanei, să combine „Lie ciocârlile” a Mariei Ciobanu cu „Stairway To Heaven” a Led Zeppelin.

Alina Statie a mai participat de 4 ori la X Factor, dar e pentru prima dată când a ajuns în Bootcamp. După audițiile din sezonul 10 de X Factor Alina Statie nu a primit un loc direct în bootcamp, ci unul pe lista de așteptare, având 3 de DA.

"Am vrut să adaug și folclorul, care este o parte foarte mare și importantă din viața mea, ca artist. Am început prima dată cu folclor când eram mică la 9-10 ani și am simțit nevoia să adaug o piesă reprezentativă, iar „Lie ciocârlie” a fost piesa care pe mine m-a făcut să vreau să cânt muzică populară, pentru că mi s-a părut spectaculoasă, am fugit mereu de piesa asta, mereu mi-a fost frică de ea și am simțit că e momentul să aduc o parte din ea aici", și-a motivat Alina Statie alegerea.

"Mi s-a părut că tehnic ai stat foarte bine pe toate piesele alese, deci bravo.Teoretic ar trebui să primești un scaun", a fost comentariul Deliei.

"Cred că alăturarea n-a potențat niciuna dintre piese. Ai o voce foarte bună, dar nu m-ai convins", a spus Florin Ristei.

"Ștefan știe că Loredana are voci foarte bune în echipă și de asta aruncă cu venin!", a spus Delia.

UPDATE: Elvis Silistra, sau ”Majii” a fost primul care a urcat pe scenă și a obținut primul scaun.

Majii a oferit un show complet, a interpretat piesa „Can’t Hold Us” și i-a făcut pe jurații X Factor să se simtă ca la un concert.

"Există o conexiune pe care nu o înțeleg cu un alt participant X Factor. E o conexiune ciudată. Nu știu dacă e neapărat de natură romantică, dar este o conexiune și nu am mai simțit asta de mult. Dar nu îmi fac filme. Că mi-am mai făcut filme, o luăm ușor", a spus el înainte să urce pe scenă, făcând referire la Oma Jali, o altă concurentă din echipa Loredanei.

Jurații au avut numai cuvinte de laudă la adresa lui Majii Elvis Silitra, iar Loredana i-a oferit un scaun lui Majii.

"Măi băiatule! Cred că ai un scaun din partea publicului. Nu știu ce se va întâmpla până la final, dar ai un scaun asigurat 100%. Bravo! Energia sus, chef de viață, nebunie", i-a spus Delia.

"Ți-am spus că mi-ai plăcut de la audiții. Momentul nu trebuie judecat numai din punct de vedere vocal. Ca un moment de început, a fost perfect. Din nou ai arătat că te interesează și show-ul. Ai venit cu lucrurile tale pregătite de acasă. Din partea mea ai un scaun. Dar nu-ți dau eu", i-a spus Florin Ristei.

"Majii, e show ce ai făcut tu. Am avut senzația că particip la un concert. Din partea mea ai 4 scaune, chiar dacă nu sunt 4 scaune", a spus și Ștefan Bănică.

"Majii care a rupt scena. Așa se începe un show, felicitări pentru asta! Îmi place grija ta pentru detalii. Îmi place că ești un artist care se implică în orice aspect al apariției sale, de la sunet, la imagine, ești avangardist, ești rebel, ești nebun de legat, ceea ce mie îmi place", i-a spus Loredana.

Loredana a completat și i-a pus o întrebare lui Elvis Silitra: "Dar cât de dispus ești ca mai departe, dacă va fi să mergi mai departe, să faci o schimbare, sau să încerci să găsești și o altă atitudine. Crezi că poți să ții pasul cu mine?"

Concurentul a răspuns că el nu crede în lucrurile statice, ci în schimbare și că i-ar plăcea să lucreze în continuare cu Loredana pentru că îi plac provocările.

Răspunsul lui Majii a mulțumit-o pe jurată care a spus: "Nu cred că în seara asta am altă șansă decât să-ți ofer un scaun".

UPDATE: A început a doua seară de Bootcamp, cu echipa Loredanei.

„Ar fi trebuit să am nişte canapele aici, nu doar trei scaune! Absolut fiecare merită un loc mai departe! Din păcate, suntem obligaţi să avem doar trei bilete! Fiecare dintre ei este un posibil finalist”, a spus Loredana.

Cei patru jurați au aflat încă de la începutul sezonului grupurile ale căror mentori vor fi. Astfel, Florin Ristei va fi mentorul grupei de Fete în timp ce Delia va lucra anul acesta cu Grupurile. Loredana va fi mentor al grupei de Mixt, iar Ștefan Bănică va avea sarcina să formeze o grupă de Băieți.