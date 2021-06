Wilio: Cum să economisiți bani și energie atunci când renovați

La început, el a planificat să încredințeze totul unei singure companii de construcții, dar nu a fost de acord cu prețul pe care i l-a cerut compania. Prin urmare, a decis să obțină mai multe oferte. Pentru a compara prețurile, a folosit aplicația Wilio. Aceasta oferă deja serviciile miilor de meșteri din diverse domenii.

„Am reușit să cumpăr o casă mai veche în Corbeanca, lângă București, la un preț excelent. A fost locația la care am visat. Cu toate acestea, deoarece casa era mai veche, a fost clar că va trebui să consum energie și bani pentru reconstrucție”, spune Mihai. În timpul reconstrucției, el a dorit să se concentreze pe îmbunătățirea nevoilor energetice ale casei și astfel să economisească costurile energetice din viitor. Era clar pentru el că va trebui să repare sau să înlocuiască încălzirea, ferestrele, izolația și acoperișul.

A încercat Wilio

După o ofertă inițială a unei firme de construcții, Mihai a decis să încerce să ajungă la meșteri prin wilio.ro. „Compania de construcții mi-a cerut un cost inacceptabil pentru mine. Așa că am decis să încerc să îi contactez pe meșteri prin Wilio și să văd care vor fi prețurile lor”, spune Mihai. Așa că s-a conectat la aplicație și a introdus treptat solicitări pentru toată munca pe care trebuia să o facă la casă. „Au fost un total de cinci cereri de ferestre, izolație, încălzire, acoperiș și șemineu. Destul de repede am început să primesc oferte de la meșteri individuali. Așa că am început să le sortez și m-am uitat la recenziile meșterilor individuali”, adaugă Mihai.

Mihai a ales trei meșteri pentru fiecare cerere, pe care i-a contactat, le-a trimis informații mai detaliate și a solicitat în cele din urmă oferte de preț. „Trebuie să spun că am fost foarte plăcut surprins de abordarea lor proactivă și de răspunsul rapid. Am sortat apoi și am evaluat toate ofertele. La urma urmei, am constatat că voi economisi sute de euro din buget. Deci alegerea mea a fost clară”, spune Mihai.

Pentru reconstrucția unei case sau a unui apartament, contactați meseriașii prin aplicația Wilio!

Bani economisiți

Datorită aplicației, Mihai a reușit să planifice lucrarea astfel încât meșterii individuali să vină în ordinea corectă și fără perioade de oprire îndelungate. „A fost fantastic că toată lumea a venit când trebuia.” Au înlocuit geamurile mai întâi, astfel încât izolația să nu fie deteriorată ulterior. În același timp, acest lucru a permis realizarea ideală a contactului structurii ferestrelor cu izolația termică și materialul de ipsos. Expertul în izolare de pe Wilio l-a și sfătuit pe Mihai cu privire la modul de rezolvare a umezelii din zidărie înainte de izolare. A urmat repararea acoperișului și a jgheaburilor. Zidăria casei a fost apoi finisată și izolată. Abia atunci s-a făcut izolarea placării perimetrice și a acoperișului. Aceste lucrări au fost efectuate deodată, ceea ce a economisit timp.

„Lucrarea a decurs fără probleme și în aproximativ o lună totul a fost renovat. Mă bucur că, datorită lui Wilio, am reușit în cele din urmă să economisesc sute de euro. Se vor vedea economii suplimentare în timpul funcționării pe tot parcursul anului, deoarece costurile mai mici cu energia vor economisi, de asemenea, zeci până la sute de euro pe tot parcursul anului”, spune Mihai mulțumit, adăugând: „Și nu pot decât să recomand aplicația Wilio. Nu trebuie să plătiți bani în plus companiei de construcții în mod inutil și vă costă doar un minim de energie.”

Dacă aveți nevoie să renovați o casă sau un apartament, încercați meseriașii de pe aplicația Wilio!

Dacă aveți nevoie și de meșteri calificați pentru a lucra într-un apartament sau o casă, introduceți o solicitare pe www.wilio.ro.