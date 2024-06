Vulcanul Kanlaon a erupt. Peste 60 de zbouri anulate, peste 5000 de pasageri afectați - VIDEO

Sute de rezidenți care locuiesc în apropierea muntelui Kanlaon din Filipine au primit ordin de evacuare marți, după ce vulcanul a erupt, trimițând pe cer o coloană de cenușă înaltă de cinci kilometri, ceea ce a dus la anularea a zeci de zboruri.

Institutul filipinez de vulcanologie și seismologie (Phivolcs) a declarat că Muntele Kanlaon a erupt timp de șase minute luni seara, provocând un „cutremur puternic”, în timp ce agenția a avertizat că cenușa și mirosul sulfuric vor afecta satele din jur.

Patruzeci și trei de cutremure vulcanice au fost înregistrate în cele 24 de ore până la miezul nopții de luni, potrivit rezumatului vulcanologic al agenției.

Imaginile de pe rețelele de socializare au arătat un nor de cenușă pe cerul înstelat al nopții. Altele arătau o pătură groasă de cenușă care acoperea satele din jur.

WATCH: Timelapse footage of the explosive eruption at the Kanlaon Volcano summit crater from 6:51PM to 6:57PM on Monday, June 3, 2024, taken by the Lower Masulog observation station. According to PHIVOLCS, the plume rose to 5000 meters above the vent.



Alert Level 2 or… pic.twitter.com/pItAQ6dAAJ